Yazeed Al-Rajhi superou o rival de fábrica da Toyota, Henk Lategan, em uma Hilux de cliente, para conquistar uma vitória contra todas as probabilidades no Rally Dakar. Mas foi Lucas Moraes que teve o dia mais feliz ao ganhar a última etapa.

Com os recém-chegados Ford e Dacia ainda descobrindo o caminho para o rali cross-country e com a Audi, vencedora do ano passado, tendo se retirado da competição, a 47ª edição do Dakar foi, na verdade, um evento totalmente Toyota.

No entanto, embora a fabricante japonesa tenha colocado cinco carros em uma equipe de fábrica, foi o piloto particular Al-Rajhi que levou o prêmio para a Overdrive após duas semanas de rali em seu país natal, a Arábia Saudita.

Durante muito tempo, Lategan teve a vantagem sobre Al-Rajhi na classificação geral, com o sul-africano capitalizando sua consistência para manter a liderança sobre um rival que era indiscutivelmente mais rápido em ritmo puro.

Lategan parecia ter consolidado suas chances de vitória depois de vencer a oitava etapa na segunda-feira, mas um erro de navegação no início do teste seguinte em Haradh deu a iniciativa a Al-Rajhi e deixou o rali totalmente aberto.

O piloto da Toyota se recuperou na Etapa 10 em sua tentativa de restabelecer o status quo, mas sua falta de habilidade nas dunas acabou sendo sua ruína quando o Dakar se aprofundou no deserto de Empty Quarters.

Um desempenho sem brilho no penúltimo dia decidiu o rali a favor de Al-Rajhi, com o piloto saudita aproveitando a oportunidade para assumir a liderança e levá-la para casa na sexta-feira.

Houve alguns percalços ao longo do caminho, incluindo uma apresentação tardia na Etapa 10, quando ele perdeu nove minutos para Lategan, mas uma rápida recuperação no dia seguinte selou a vitória para ele.

A margem final entre os dois pilotos foi de 3m57s.

Toyota Gazoo Racing Toyota #211: Henk Lategan, Brett Cummings Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

O prêmio de melhor do resto foi para Mattias Ekstrom, que terminou a 20m21 da liderança, em terceiro lugar, na estreia completa da Ford no Dakar.

Com Carlos Sainz Sr. sendo forçado a sair mais cedo pela FIA depois de danificar a gaiola de proteção de seu carro em um acidente no Estágio 2, o sempre confiável Ekstrom assumiu o comando da fabricante americana e obteve seu melhor resultado pessoal no Dakar.

O sueco estava lutando regularmente por vitórias em etapas individuais e finalmente conquistou uma vitória na Etapa 11 para selar o último lugar no pódio.

Com esse resultado, a Ford conseguiu superar a também novata Dacia, já que Nasser Al-Attiyah, frustrado, terminou em quarto lugar no melhor dos Sandriders.

Assim como a Ford, a Dacia, marca do Grupo Renault, também sofreu um golpe inicial quando Sebastien Loeb teve que se retirar do evento devido a um carro danificado.

Sem Loeb, Al-Attiyah ainda era mais rápido do que Ekstrom no ritmo geral, mas uma penalidade de quatro minutos por excesso de velocidade e um acréscimo de tempo de 10 minutos por perder uma roda sobressalente na Etapa 5 significavam que ele estava sempre em desvantagem.

O piloto do Catar lutou bravamente na segunda semana, finalmente conquistando uma vitória no nono teste, mas um erro de navegação na Etapa 10 acabou com qualquer esperança de conquistar um lugar no pódio.

Atrás de Al-Attiyah, Mitch Guthrie Jr terminou em um sólido quinto lugar em sua estreia na categoria Ultimate, apoiando o desempenho do companheiro de equipe da Ford, Ekstrom.

A marca sul-africana Century não conseguiu uma vitória no Dakar 2025, mas Mathieu Serradori terminou em um respeitável sexto lugar e com pouco mais de uma hora de desvantagem em relação ao vencedor Al-Rajhi.

A X-raid ressurgiu no Dakar este ano ao trocar o motor a diesel de seu Mini por um a gasolina. Guillaume de Mevius marcou a primeira vitória de etapa para a marca britânica desde 2021, enquanto o companheiro de equipe João Ferreira terminou em oitavo na classificação geral, atrás de Juan Cruz Yacopini, da Overdrive.

Seth Quintero marcou duas vitórias de etapa, mas nunca esteve na disputa pela vitória geral depois de uma corrida difícil no teste de 48 horas e furos na Etapa 4. Ele terminou em nono lugar na ordem final, enquanto Brian Baragwanath, da Century, completou o top 10.

Classificação final dos carros (10 primeiros)

Posição Piloto Carro Tempo/Gap 1 Yazeed Al-Rajhi Toyota 52h52m15s 2 Henk Lategan Toyota 3m57s 3 Mattias Ekstrom Ford 20m21s 4 Nasser Al-Attiyah Dacia 23m58s 5 Mitch Guthrie Jr Ford 1h02m10s 6 Mathieu Serradori Century 1h12m04s 7 Juan Cruz Yacopini Toyota 1h57m47s 8 João Ferreira Mini 2h15m57s 9 Seth Quintero Toyota 2h20m04s 10 Brian Baragwanath Century 2h59m26s

Classificação final das Moto (top 10)

Posição Piloto Motocicleta Tempo/intervalo Pena 1 Daniel Sanders KTM 52,13'34” +1'00" 2 Tosha Schareina Honda +9'00" 3 Adrian van Beveren Honda +15'50" +2'00" 4 Luciano Benavides KTM +22'16" +2'00" 5 Ricky Brabec Honda +28'35" 6 Skyler Howes Honda +41'29" 7 José Cornejo Herói +56'59" +2'00" 8 Edgar Canet KTM +1,39'09" +11'10" 9 Tobias Ebster KTM +2,14'17" 10 Stefan Svitko KTM +2,14'46" +1'00"

