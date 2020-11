Mau tempo faz Sertões cancelar atividades do dia e rali terá decisão no sábado

A sexta-feira do Sertões 2020 ficou marcada por mais um cancelamento, devido às más condições climáticas que impediram a operação dos aviões e helicópteros de apoio e socorro. Neste sábado será o último dia de competição. A largada será na região de Bacabal (MA).

Nesta sexta-feira pela manhã os competidores e a organização foram surpreendidos pelas fortes chuvas na região sul do estado do Maranhão, onde a caravana do Sertões estacionou ontem, após o quarto dia de competição.

Como aconteceu na terça-feira, quando a prova também sofreu interrupção por mau tempo, a caravana seguiu por estradas asfaltadas até o ponto da próxima largada. De Bacabal, os competidores enfrentarão 515 km até Barreirinhas, no litoral maranhense, para a disputa final, que decidirá os títulos das categorias UTV, carros, motos e quadriciclos.

A prova deste sábado será composta de 223km de especiais – trechos cronometrados em alta velocidade – e 292km de deslocamentos. O site Climatempo prevê tempo bom, com calor de 35oC em toda a região de Bacabal e Barreirinhas.

