Sertões tem etapa afetada por queimadas na Bahia; saiba mais

A edição 2024 do Sertões deu início nesta terça-feira à etapa mais importante de todo o traçado, a Maratona. Com duração de dois dias, esta parte da competição possui diversas particularidades. Porém, parte do trecho previsto para os carros precisou ser removido ao longo da manhã desta terça-feira (27), por conta de focos de incêndio.

Na etapa Maratona, os competidores dividem a disputa em dois dias e, no caso deste ano, com as classes percorrendo trajetos diferentes. Os carros iniciaram a Maratona com o trecho mais curto da especial, com 236km de extensão, inteiramente na região de Luis Eduardo Magalhães, no interior da Bahia.

Porém, com a prova já em andamento, foi identificado um incêndio em uma fazenda pela qual os competidores passariam, o que forçou a organização a cortar um trecho de 40km da disputa, reduzindo o total da especial para 196km.

O Motorsport.com acompanhou in loco os esforços da organização para avisar os pilotos e navegadores sobre a mudança, utilizando um ponto de reabastecimento como orientação sobre os novos passos.

A CEO do Sertões, Leonora Guedes, falou sobre os desafios em lidar com o imprevisível na organização do evento.

"O Sertões tem muito planejamento envolvido, mas a gente também tem que estar sempre preparado para o imprevisto, para eventualidades de toda ordem. As áreas por onde a gente passa, elas podem ser afetadas por várias questões, como foi o caso da primeira etapa. E eu acho que os nossos pilotos sabem disso, inclusive as questões climáticas".

"Eventualmente se chove nessa época, que não é uma época de chuva, e por isso o Sertões é feito em agosto. Mas acontece, a gente tem que cancelar, não em função dos veículos, mas em função das aeronaves. Que ficam impossibilitadas de voar e garantir a segurança da prova. Então, eu acho que isso é uma das principais premissas de quem está aqui na liderança do Sertões: saber lidar com essas imprevisibilidades que acontecem e de que forma que a gente contorna, arrumando solução, sempre pensando na segurança de todos".

"Obviamente não falo só dos pilotos, dos navegadores, mas das comunidades por onde a gente passa, para garantir que tudo ocorra da forma mais segura. Então, se a gente tiver que cancelar uma etapa, fazer um corte, acho que a gente já tem isso muito previsto também dentro do nosso planejamento, que isso pode acontecer qualquer dia, qualquer hora".

"Ninguém quer, obviamente, modificar como diminuir a prova, eles estão aqui todos com muita vontade de que tudo aconteça, mas faz parte, faz parte do nosso evento".

RAIO-X: Norris / McLaren VS Verstappen / RBR no DETALHE! Ferrari sob 'ATAQUE' e mais | Porsche e TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!