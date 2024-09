Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio garantiram neste sábado o tricampeonato do Sertões, voltando a vencer o maior rali das Américas após a última conquista, em 2022. Mas, apesar de uma performance forte ao longo de todo o percurso, a dupla pensou por um momento que tudo poderia acabar quilômetros antes do fim da última especial.

Com cinco vitórias entre as oito etapas da edição 2024 (incluindo a que foi cancelada devido ao desabamento de uma ponte), Moraes e Bentivoglio foram consolidando sua posição como favoritos ao título, o que os permitiram abrir uma boa vantagem na liderança e controlar o ritmo na última especial, entre Formosa e Brasília.

Mas, em entrevista ao Motorsport.com na chegada em Brasília, Moraes revelou que a especial, que foi a mais curta da edição 2024, não foi das mais tranquilas.

"Foi uma especial onde, por um momento, achamos que tudo estava perdido. Apareceu um alarme no carro, o nosso painel começou a apagar, depois o ar condicionado parou de funcionar também, o anti leg parou de funcionar... Depois o resto foi tranquilo".

"Aí eu pensei: 'bem, agora faltam só 20km'. Demos uma apertada no ritmo, e aí, faltando um quilômetro, o Kaíque falou: 'agora vai ter que dar'. Conseguimos chegar".

Questionado sobre quem ficou mais nervoso neste momento, Bentivoglio comentou quando que a dupla soube que poderia relaxar e comemorar o tricampeonato.

"Na verdade, os dois tentaram manter a calma, mas com certeza ambos estavam bem nervosos, porque era a etapa final, faltavam 20km para terminar... não tem como, é inevitável pensar que tudo poderia acabar ali. Mas, graças a Deus, o problema não evoluiu".

"Aí eu comecei a olhar para a regressiva do final da especial. Eu comecei a falar para ele: 'faltam 20, faltam 15, faltam 10...'. Quando eu vi que faltava um quilômetro, aí começou a vir um gelo na barriga, aquela sensação de que iria dar certo, a adrenalina baixou e começamos a comemoração".

NORRIS CRAVA A POLE E VERSTAPPEN É SÓ 7º NO GRID EM MONZA! Veja debate do quali do GP da Itália | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!