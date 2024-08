Nesta terça-feira, 27 de agosto, percurso do dia para Motos, UTVs e quadriciclos no Sertões foi diferenciado dos carros em disputa da primeira perna das etapas Maratona - formato que não permite auxílio mecânico externo. O trajeto contou com 434 quilômetros em torno de Luís Eduardo Magalhães, com 418 deles cronometrados.

Marcelo Medeiros, piloto da Tag Racing e pentacampeão dos Sertões, conseguiu completar a prova, correspondente à quarta do 32° Sertões, com mais uma vitória sendo a terceira consecutiva entre os Quadriciclos, ocupando a 15ª posição na geral entre as motos. O maranhense e sua Yamaha YFM700R, #100, concluíram em 06h12m26s95.

O dia foi de travessia por estradas de fazenda e de acelerar por 70 km de areia dura e serra, além de um trecho de trial curto e bastante técnico. E, por fim, os competidores desfrutaram de longas retas.

“Hoje e amanhã, além de manter a máquina inteira e sem danos, não temos permissão ao apoio técnico da equipe, mas tivemos 90 minutos para nós mesmos colocarmos a mão na massa e fazer ajustes”, disse Marcelo Medeiros.

“O ritmo tem que ser mais cauteloso. Fizemos uma etapa limpa, sem poeira e vamos em frente com mesmo empenho para garantir 100% de aproveitamento nessa fase”, completou.

A Maratona corresponde as etapas 4 e 5, aos arredores da cidade de LEM e nesta quarta-feira, os veículos bob regulamento da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) estarão na especial de 411 km, enquanto os carros / UTVs das classes Challenger e SSV (regulamento da Confederação Brasileira de Automobilismo / Federação Internacional de Automobilismo) farão o trecho cronometrado de 268 km, o que fica inverso ao percorrido nesta terça-feira. A regra adotada este ano aumentou a ênfase na navegação, já que existe menos rastros e referências no terreno.

A caravana começa a fazer o caminho de volta na sexta etapa, com término em Posse (GO). De lá, a penúltima etapa faz com que competidores e equipes retornem a Formosa, de onde largam no último dia para chegar a Brasília, onde serão confirmados os vencedores do Sertões BRB 2024. O roteiro prossegue até o dia 31 de agosto e terá 3.704 quilômetros, dos quais 2.306 deles são de trechos cronometrados.

RAIO-X: Norris / McLaren VS Verstappen / RBR no DETALHE! Ferrari sob 'ATAQUE' e mais | Porsche e TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!