Nesta terça-feira (27), o Sertões dá a largada para a etapa Maratona da edição 2024, que promete ser o trecho mais desafiador para pilotos e navegadores.

A etapa tem duração de dois dias e, por isso, conta com um regulamento diferente do restante da prova, a começar pelo trajeto. Motos, quadriciclos e UTVs homologados pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e carros e UTVs da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) farão trechos opostos nos dois dias.

Nesta terça, os veículos CBM fazem o trecho longo, com 434km de extensão, sendo 418 de especial cronometrada. Já na quarta, eles fazem o percurso curto, de 293km total, com 236 de especial. Os modelos CBA fazem o caminho contrário.

Beco Andreotti, navegador da X Rally Team, vencedor da etapa da segunda-feira em dupla com Adroaldo Weisheimer, destacou que esse modelo representa um desafio extra para os carros. Eles não terão as trilhas tradicionalmente formada pelas motos, que largam primeiro na ordem do dia, ajudando na navegação ao desvendarem primeiro as minúcias do trajeto.

Todos os pilotos e navegadores têm ainda mais um desafio com a etapa Maratona. Como ela continua na quarta-feira, as equipes não podem mexer nos veículos, que estarão em regime de parque fechado, tendo que começar o segundo dia de atividades da mesma forma com a qual começaram.

Segundo alguns pilotos, a estratégia de 'ataque' da Maratona é fundamental. Algumas equipes devem ir com tudo nos dois dias, enquanto a maioria deve adotar uma abordagem mais conservadora na terça-feira, evitando danos que possam comprometer toda a etapa.

Com três etapas transcorridas (sendo que a de sábado foi cancelada), Adroaldo Weisheimer e Beco Andreotti lideram entre os carros com 01min16s de vantagem para Lucas Moraes d Kaíque Bentivoglio. Nos UTVs, Bruno Varela e Ari Fiuza estão na ponta, com apenas 44s de vantagem para Rodrigo Varela e Matheus Mazzei. Já nas motos, Adrien Metge vem dominando, tendo 08min28s de dianteira para Martin Duplessis.

