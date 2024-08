A edição 2024 do Sertões, que terá sua largada oficial neste domingo (25) após o cancelamento da primeira especial, está sendo marcada por uma série de homenagens ao piloto e empresário Sylvio de Barros.

Barros morreu no fim de maio aos 57 após um acidente em uma cachoeira durante viagem no interior de São Paulo.

Detentor de uma longa e bem-sucedida trajetória no mundo do esporte a motor, o Sertões era uma paixão particular de Sylvio, que esteve na disputa da primeira edição, nos anos 1990.

As homenagens começaram ainda na sexta-feira, em Brasília. A disputa do Super Prime dava ao campeão o "Troféu Sylvio de Barros", enquanto o circuito teve o seu próprio "S do Sylvio", em alusão ao S do Senna de Interlagos.

Vencedor do Super Prime na classe dos carros, Lucas Moraes falou sobre a homenagem a Sylvio:

“Esse [troféu] aqui é muito especial. O Sylvio de Barros foi um cara muito especial de todas as formas na minha vida. Quando falaram ontem no briefing que teria esse troféu, eu pensei que não podia perder de jeito nenhum. Vou levar pra casa com muito carinho”.

De certa forma, Sylvio está presente em todos os carros, UTVs e veículos que disputam o Sertões, com um adesivo que presta homenagem ao piloto. A CEO do Sertões, Leonora Guedes, falou sobre a homenagem e a relação com Sylvio, que era um dos sócios do evento.

"Ele participou do primeiro Sertões. Então as histórias se misturam. Ele amava isso aqui e a gente amava muito ele, porque o Silvio, ele era aquele cara que vivia a vida com muita intensidade, mas numa intensidade boa, com sorriso, né, ele transformava onde ele chegava".

"Qualquer pessoa que você perguntar aqui sobre o Sylvio, vai ter uma história boa para contar dele. Acho que o Sertões nunca mais vai ser o mesmo sem ele, a energia, as tradições".

"Além de tudo, ele participava das provas de mountain bike e de kitesurf e também era um dos sócios do Sertões, então a relação que a gente tinha com ele era intensa, e acho que o mundo está muito carente de pessoas assim, com energia boa, com astral bom".

