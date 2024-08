Maior vencedor do Sertões entre os carros, Guiga Spinelli vem para a edição de 2024 junto de um desafio inédito: projetar seu próprio veículo de competição em apenas doze meses.

Após seu retorno ao Sertões em 2023, Spinelli resolveu encarar a odisseia de desenvolver a Triton Ultimate Racing. O modelo, foi projetado nas especificações da classe T1+ dos rallies, com regras que permitem o uso de pneus e rodas maiores, com uma carroceria mais larga e maior curso de suspensão.

O carro é equipado ainda com um motor V8 de 450cv, acoplado à uma transmissão sequencial Sadev e possui carroceria em fibra de carbono e kevlar.

Com pouco tempo para testar o carro antes do Sertões, as atividades da sexta-feira foram importantes para Guiga. No prólogo, o piloto da Mitsubishi terminou em 15º e, por isso, não se classificou para o Super Prime, mas ele destacou que o ponto fundamental da sessão era adquirir quilometragem e confiança com o novo carro.

Em entrevista ao Motorsport.com no acampamento do Sertões em Brasília, ele falou sobre a emoção de estar disputando a prova de forma inédita.

“Estou super animado, com um desafio maravilhoso de ter desenvolvido e fabricado um carro da categoria principal, a rally raid. Pela primeira vez na história do Brasil, temos um carro desenvolvido e fabricado pela nossa equipe”.

“Então isso me deixa duplamente ansioso e duplamente feliz de estar aqui, por estar pilotando no meu 21º Rally dos Sertões e por também estar trazendo essa inovação para o automobilismo brasileiro”.

Spinelli falou sobre o desafio que foi colocar esse projeto em pé, em especial por conta do prazo apertado.

“Foi extremamente desafiador, principalmente por causa do prazo. Nós fizemos esse trabalho em um ano, desde o primeiro desenho no computador, que foi em agosto do ano passado, e até ele andar pela primeira vez se passaram doze meses”.

“O carro começou a ser fabricado a partir de janeiro. E, realmente, eu peguei um time da mais alta qualidade, engenheiros, mecânicos, das diversas áreas necessárias, pessoas extremamente capacitadas, extremamente comprometidas”.

Spinelli destacou como que o Sertões acaba sendo a verdadeira prova de fogo para este novo carro.

“Conseguimos fazer o trabalho nesse período, mas não tivemos muito tempo para testes. O carro ficou pronto praticamente na semana do rali. Então o Sertões está sendo o verdadeiro primeiro teste do carro. Fizemos nesta sexta o Prólogo, dentro das expectativas, para que eu, como piloto, pudesse conhecer o carro e entender as reações dele neste tipo de estrada e agora o processo continua até o fim do rali”.

Com a primeira especial, entre Brasília (DF) e Formosa (GO) cancelada por causa do desabamento de uma ponte, Guiga perdeu a chance de seguir avançando em seu processo de adaptação ao carro e de coleta de dados. Porém, as atividades do Sertões continuam neste domingo (25) com a especial entre Formosa e Santa Maria da Vitória (BA). O Motorsport.com acompanha in loco toda a ação do maior rali das Américas.

