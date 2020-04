Coronavírus força cancelamento da edição de 2020 da Ilha de Man

O Reino Unido já apresentou mais de mil casos do coronavírus, com o total mundial agora em mais de 140.000 casos. Isso causou estragos no mundo esportivo, com vários eventos da Fórmula 1, MotoGP e WEC sendo todos cancelados ou adiados.

Recentemente, o governo da Ilha de Man insistiu que os preparativos para o TT de 2020 estavam em andamento, com o vírus atualmente não afetando o evento, que aconteceria do dia 30 de maio a 13 de junho. No entanto, com a situação contínua, o cancelamento foi confirmado na noite desta segunda-feira.

É a primeira vez desde 2001, durante o surto de febre aftosa, que o TT não vai adiante.

Laurence Skelly, governador da Ilha de Man, comentou: "A decisão de cancelar foi tomada após levar em conta todas as possibilidades, incluindo adiamento.”

"Representantes do governo da Ilha de Man agora discutirão as implicações com todos os negócios, partes interessadas e indivíduos relevantes afetados por esse cancelamento, que ele reconhece que serão significativos. Com a restrição de visitantes em vigor no futuro próximo, queríamos tomar a decisão agora dar às empresas, visitantes e todas as partes interessadas envolvidas tempo para gerenciar o impacto daqui para frente.”

Atualmente, os eventos Manx Grand Prix e Classic TT de agosto não foram suspensos. O governo diz que anunciará medidas na terça-feira para apoiar as empresas que serão mais afetadas pelo cancelamento do TT.

MotoGP tem retorno ao Brasil marcado para 2022

Conforme antecipado pelo Motorsport.com, a categoria rainha da motovelocidade mundial anunciou volta ao Brasil na temporada 2022. A etapa brasileira deverá ocorrer no Rio de Janeiro, no circuito Rio Motorpark, ainda a ser construído na região de Deodoro.

Três locais já receberam provas da MotoGP no Brasil. De 1987 a 1989, Goiânia recebeu as principais motos e pilotos do mundo. Em 1992, foi a vez de Interlagos ser o palco. De 1995 a 2004, o extinto autódromo de Jacarepaguá, no Rio, fez parte do calendário.

Pela categoria principal, as 500cc, Valentino Rossi é o recordista de vitórias, com quatro triunfos. Mick Doohan tem dois êxitos e Makoto Tamada foi o último ganhador da etapa brasileira. Veja fotos da MotoGP no Brasil abaixo: