A dupla formada pelo pai e filho Roger e Bradley Stockton não sobreviveu a um forte acidente sofrido durante a segunda corrida de sidecar do TT da Ilha de Man 2022 nesta sexta-feira. Com isso, a prova mortal do mundo das motos chega ao total de cinco fatalidades neste ano.

A prova começou às 14h30 horário local, e deveria ser a última do dia, mas acabou sendo interrompida logo após o começo da segunda volta. O incidente aconteceu no Salto de Ago, uma milha após o ponto de partida, mesmo local onde outro piloto de sidecar, César Chanal, perdeu sua vida após um incidente no sábado passado.

A organização do evento confirmou que Roger, 56 e Bradley Stockton, 21, de Crewe na Inglaterra, não sobreviveram ao acidente. Roger estava em 20ª participação no evento, enquanto seu filho fazia a estreia, conquistando a oitava posição na primeira corrida de sidecar, que foi remarcada para a última segunda após o acidente de Chanal.

"É com grande tristeza que o TT da Ilha de Man confirma que Roger Stockton, 56, e Bradley Stockton, 21, de Crewe, Cheshire, não sobreviveram a um acidente na segunda e última volta da segunda corrida de sidecars da edição 2022 do TT da Ilha de Man".

"O incidente ocorreu no Salto de Ago, uma milha após o ponto de largada. Roger e Bradley eram pai e filho, e piloto e passageiro, respectivamente. Roger era um piloto com experiência no TT, e disputava sua 20ª prova no evento".

"Ele competiu regularmente entre 2000 e 2008, retornando em 2010, 2017 e neste ano. Em sua carreira, ele terminou 12 vezes entre os 20 primeiros, além de quatro top 10 e 10 Réplicas de Bronze".

"Bradley era um novato ao TT, disputando sua primeira prova na segunda, conquistando um impressionante oitavo lugar ao lado de seu pai. 2022 marcava a quinta temporada deles correndo juntos, e Roger e Bradley figuravam frequentemente no pódio do Campeonato Britânico de Sidecar F2, terminando com o vice-campeonato no ano passado".

"A organização do TT da Ilha de Man expressa suas condolências à família, amigos e amados de Roger e Bradley".

Os Stocktons e Chantal representam três das cinco mortes já contabilizadas no primeiro TT desde o início da pandemia da Covid-19, ao lado dos pilotos solo Mark Purslow e Davy Morgan, que faleceram em acidentes separados na semana de treinos e na primeira corrida de Supersport na segunda.

Essa é a primeira vez desde 1989 que o evento registra pelo menos cinco fatalidades.

O passageiro de Chanal, Olivier Lavorel segue em estado crítico em um hospital de Liverpoool após o acidente de sábado. A organização do evento chegou a anunciar sua morte, retratando-se dias depois ao confirmar que houve uma confusão na identificação dos pilotos.

A sexta-feira marcaria o fim do TT da Ilha de Man 2022, com a corrida da Senior TT, mas a prova precisou ser cancelada devido ao clima, com os organizadores avaliando a possibilidade de realizá-la no sábado.

