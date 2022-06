Piloto morre em treino do TT da Ilha de Man, prova mortal de motos

Carregar reprodutor de áudio

O TT da Ilha de Man, uma das provas mais mortais do motociclismo mundial, fez uma vítima fatal nesta quarta-feira, durante treino para o evento realizado na porção de terra localizada entre o Reino Unido e a Irlanda.

O editor recomenda: GP da Catalunha de MotoGP: Horários e como assistir a etapa em Barcelona

Mark Purslow não resistiu a um acidente nesta noite e teve seu falecimento confirmado, de modo que o evento lamenta uma triste notícia antes mesmo do início da corrida propriamente dita na Ilha de Man.

O TT volta a acontecer em 2022 após dois anos, nos quais a pandemia de Covid-19 impediu sua realização. As atividades começaram oficialmente no último domingo, com a primeira sessão qualificatória.

Tudo continuou no começo desta semana, com pilotos treinando segunda, terça e quarta-feira. Às 8 horas da noite do horário local neste dia 1º de junho, porém, a bandeira vermelha tremulou por causa de um incidente no trecho Ballagarey, um dos mais rápidos do circuito montanhoso.

Algum tempo depois, às 22h30 do horário local, a organização do evento confirmou que Purslow, do País de Gales, morreu em virtude do acidente. O piloto ia para a disputa do seu segundo TT da Ilha de Man, tendo participado da prova pela primeira vez em 2017.

Um comunicado dos organizadores informou: “O TT da Ilha de Man lamenta confirmar que Mark Purslow, 29 anos, natural de Llanon, Ceredigion (GAL), foi morto em um incidente ocorrido em Ballagarey, antes da marca da quarta milha, em sua terceira volta da sessão."

“Mark fez sua primeira aparição no Manx Grand Prix de 2015, onde venceu a corrida de peso leve em sua estreia. Graduou-se para as corridas do TT da Ilha de Man em 2017, competindo nas classes Supersport e Lightweight."

“Mark também competiu no Classic TT em 2016, 2018 e 2019, obtendo como melhor resultado um 14º lugar no Junior Classic TT 2019. O TT da Ilha de Man transmite suas mais profundas condolências à família, amigos e entes queridos de Mark", completou o comunicado.

Na terça-feira à noite, outro piloto, Dave Moffitt, foi transportado de helicóptero para um hospital em Liverpool, Inglaterra, após um acidente na sessão qualificatória da classe leve. Segundo as últimas informações, ele está em "condição grave, mas estável".

PÉREZ É DA RED BULL até 2024; status de mexicano INCOMODA Jos Verstappen, que DETONOU time em Mônaco

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: