A edição de 2022 do TT da Ilha de Man, tradicional prova de motos, chega à sua segunda morte. Após o acidente fatal de Mark Purslow na quarta-feira, agora foi a vez de Olivier Lavorel, que fazia sua estreia no evento na classe de sidecars.

A corrida do TT da Ilha de Man começou na tarde de sábado com a prova de abertura de seis voltas de Superbikes, que correu sem maiores incidentes, sendo vencida por Peter Hickman, da FHO Racing.

A prova de sidecar veio na sequência, e teria três voltas de duração, mas foi interrompida momentos após a largada, devido a um incidente sério no Salto de Ago, ainda na primeira milha do circuito.

Um veículo bateu e outro sidecar acabou se envolvendo sem ter como desviar, causando um grande incêndio. Como resultado, a prova foi interrompida e posteriormente cancelada, com o serviço de emergência atuando no local do incidente.

Tragicamente, a organização do TT confirmou que o passageiro do sidecar, Lavorel, acabou falecendo, enquanto o outro piloto da equipe Shock Factory, César Chanel, foi levado ao Hospital de Aintree por helicóptero, e se encontra em condição crítica.

"O TT da Ilha de Man lamenta informar que Olivier Lavorel, 35, de Sillingy, França, foi morto em um acidente durante a primeira corrida de sidecar do TT da Ilha de Man 2022. O acidente ocorreu no Salto de Ago, ainda na primeira milha do percurso, na primeira volta. Olivier estava competindo em seu primeiro TT como passageiro de César Chanel".

"César foi levado ao Hospital Noble e depois transferido ao Hospital de Aintree em condição crítica. Olivier e César são ambos novatos na corrida, e foram elevados de 39º para 21º no grid de largada após se classificarem como a 15ª dupla mais rápida, com uma média de velocidade impressionante de 174,5 km/h".

"Uma dupla experiente, Olivier e César acumulam vitórias e pódios nos Campeonatos Franceses de Sidecar F1 e F2. A organização do TT da Ilha de Man repassa suas condolências à família de Olivier, seus amigos e amados, e nossos pensamentos estão com César neste momento".

