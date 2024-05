A primeira corrida da Stock Series em Cascavel foi repleta de caos proporcionado pela chuva que pegou os pilotos de surpresa no meio da prova, mas Enzo Bedani superou tudo e levou a vitória para casa de ponta a ponta.

Gama e Frigotto completaram o pódio ao lado dele. Pipe Bartz, com problema no carro causados ainda na classificação, foi para pista apenas para testar e ver se teria condições de correr neste domingo.

A corrida

A largada aconteceu de maneira limpa, sem qualquer problema. Pouco dpeois, Tomaselli foi para cima de Gama em busca da terceira colocação, por conta disso, os comissários entenderam que ela exagerou e foi colocada sob investigação e logo na sequência foi punida.

Aos cinco minutos, a chuva caiu de vez no autódromo e fez com que alguns pilotos fossem aos boxes para fazer a troca de pneu, colocando os compostos de chuva.

Uma sequência de acidentes embalou a sequência da prova, com Valle rodando e perdendo o carro no Bacião, um pouco mais a frente, Rotta, na reta de largada, saiu colecionando placas de patrocinador na grama e, por fim, Myasava acertou a parte de trás do carro no muro.

O safety car foi acionado e entrou na pista. Sem chuva e com a pista seca, Gama conseguiu devolver a ultrapassagem feita pela Tomaselli e recuperou o segundo lugar.

1º - Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), 22 voltas em 27min07s667

2º - Arthur Gama (Artcon Racing), a 1s276

3º - Gustavo Frigotto (Artcon Racing), a 2s510

4ª - Bruna Tomaselli (Garra Racing Team), a 7s990

5º - Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), a 9s272

6º - Hugo Cibien (W2 Racing ProGP), a 11s030

7º - Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 11s173

8º - Mathias de Valle (W2 Racing ProGP), a 17s800

9º - Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 2 voltas

10ª - Kaká Magno (RTR Sport Team), a 4 voltas



Não completaram

Guto Rotta (Garra Racing Team), a 15 voltas

Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 15 voltas

Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP), a 19 voltas

