Stock Series: Gama fica com a pole da etapa em Cascavel

Arthur Gama foi o dono da volta mais rápida na classificação da Stock Series em Cascavel e, com isso, larga da pole na corrida 2, que acontece neste domingo.

O tempo marcado por Gama foi de 1m05s958 e ele terá Enzo Bedani ao lado na primeira fila. Bedani que conseguiu a segunda melhor marca e, por isso, fica com o P1 na prova deste sábado.

Classificação Stock Series

CLASSIFICAÇÃO PILOTO 1º A. Gama 2º E. Bedani 3º G. Rotta 4º B. Tomaselli 5º G. Frigotto 6º V. Papareli 7º M. Valle 8º A. Myasava 9º E. Schotten 10º H. Cibien 11º F. Bartz 12º K. Magno

