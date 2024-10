Com ótimo desempenho ao longo do ano e em grande fase após vencer duas corridas principais consecutivas, (uma no traçado de rua de Belo Horizonte e outra no Velopark), o líder da Stock Car Pro Series Felipe Baptista, piloto da Texaco Racing, chega bastante motivado e otimista para as disputas das duas corridas da nona etapa da temporada, desta vez em solo argentino.

A rodada marca o ínicio do ‘tour’ internacional da categoria, que em outubro realizará duas etapas no exterior, sendo uma na Argentina, neste fim de semana, de 4 a 6 de outubro no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires. E a outra no Uruguai, no Autódromo de El Pinar, no fim do mês.

A confiança se justifica pelos excelentes desempenhos apresentados nas pistas e pelo campeonato sólido que Felipe Baptista vem construindo com resultados expressivos, desde a primeira etapa. Aos 21 anos, Felipe é o líder da classificação com 675 pontos. Além disso, lidera também o ranking de vitórias, foram três conquistas, todas em corridas principais.

Entre os que mais vezes acessaram o pódio, o piloto da Texaco Racing também ocupa o primeiro lugar, com 7 pódios em 8 etapas, sendo: 3 vitórias, 2 segundos lugares, 2 terceiros lugares.

“A expectativa é muito boa e nem tem como ser diferente, depois do que a gente vem fazendo ao longo do ano. O carro está muito bom em todas as etapas. O objetivo segue o mesmo: pontuar o máximo possível, porém agora nosso foco é na manutenção da liderança e, claro, tentaremos ampliar a vantagem que construímos. Serão corridas de cabeça e cuidado para evitar incidentes, e assim trazer os pontos para casa”, revela Felipe, que também se motiva pelas rodadas em pistas internacionais.

“Estou bastante ansioso por estas duas etapas internacionais. Uma vai ser um traçado que nunca andei, mas em uma pista que já conheço e tem caraterísticas que eu gosto muito. E a outra etapa é uma novidade para quase todos os pilotos e equipes, lá no Uruguai. Tudo isso me anima muito”, considera Felipe Baptista.

Outro ponto que motiva piloto e equipe é o fator novidade, isso porque a Stock Car irá correr no circuito número 9 do autódromo Oscar y Juan Gálvez, que é diferente da configuração usada em 2023, quando Felipe fez sua estreia na Argentina. Pode-se dizer que é um traçado ‘novo’ para todos. A configuração deste ano tem 3.353 metros de extensão, sentido horário e 10 curvas. O traçado já foi utilizado pela Stock Car em 2007 e 2017.

“O traçado será um pouco diferente, mas eu estou bem animado para andar nessa configuração nova. Treinei bastante no simulador, e isso já me ajudou em outras oportunidades. A nosso favor tem também o bom restrospecto de andarmos bem em pistas menos conhecidas ou novas. Temos conseguido chegar e nos adaptar rapidamente, encontrando bons acertos. Então, vamos trabalhar para isso, visando os bons resultados para manter a liderança do campeonato”, avalia o piloto do Stock #121.

ALBON EXCLUSIVO: Bortoleto na F1, Colapinto e Sainz, DEMISSÃO de Ricciardo, Williams '25 e STOCK CAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!