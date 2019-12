Matías Rossi já está no Brasil, onde participa das 500 Milhas de Kart neste fim de semana, no Kartódromo da Granja Viana. Antes de estrear em uma das competições de kart mais tradicionais do Brasil, o astro argentino visitou as dependências da Full Time, equipe que vai defender em 2020, pela primeira vez.

Apelidado de “El Misil”, Rossi foi campeão da TC2000/Super TC2000 em 2006, 2007, 2011 e 2013, além de vice-campeão em 2012, 2016 e 2019, o que o permitiu fazer parte do programa global da Toyota Gazoo Racing, que chegará ao Brasil para a Stock Car em 2020.

“Foi a primeira vez que conheci a estrutura da Full Time e encontrei uma equipe muito profissional, muito organizada”, disse Rossi com exclusividade ao Motorport.com. “Vi os carros da Stock Car pela primeira vez, os que correm Rubinho e Nelsinho Piquet. Depois falamos dos detalhes de como funciona um fim de semana de competição, como funciona os treinos, a classificação e também as corridas.”

“Depois me mostraram imagens do carro pelas câmeras onboard, o que deixou uma impressão muito boa e já estou ansioso para estar na pista para a pré-temporada.”

Rossi também falou sobre a oportunidade de correr no Brasil, pela primeira vez na carreira.

“Entendo que correr no Brasil é uma oportunidade única, por meio da Toyota. Faço parte do programa Gazoo Racing na Argentina. A partir do momento em que a Toyota decidiu entrar na Stock Car, as portas se abriram para mim e não duvidei em vir.”

“Tenho uma consideração alta pelo automobilismo brasileiro, da qualidade dos pilotos, das pistas e dos carros da Stock Car, que são muito rápidos. Os carros da Stock são mais rápidos do que aqueles que corro na Argentina. Foi por isso que decidir vir. Esta oportunidade é um desafio, estou muito feliz com essa responsabilidade e espero me dar bem.”

Matías Rossi e Maurício Ferreira na sede da Full Time Photo by: Divulgacao

E já se colocou alguns objetivos para a primeira temporada no Brasil: “A meta é ganhar, sempre. Sei que é muito difícil, que a Stock Car é muito competitiva e que há pilotos muito bons que não ganharam na temporada, o que é muito parecido com o que ocorre na Argentina. Meu objetivo é aprender, corrida a corrida, temos dois pilotos muito rápidos e experimentados, como Rubens e Nelsinho, que sem dúvida, vão me ajudar internamente na equipe, para que na segunda metade do ano eu já tenha um pouco mais de experiência.”

A primeira etapa do campeonato que marca a volta da fase multimarcas da Stock Car acontece no dia 29 de março de 2020, em Goiânia, com a Corrida de Duplas. Quando perguntado sobre com quem gostaria de ter como par, Rossi sugeriu um nome conhecido pelos fãs da Fórmula E e do WEC.

“Eu gostaria muito de correr com [José María] Pechito Lopez. Eu costumo dividir meu carro com ele na Argentina quando temos corrida de duplas. Se ele não tiver outro compromisso no fim de semana, gostaria de correr com ele.”

“Da minha parte, comuniquei a Toyota Argentina que está em contato com ele. Tomara que dê certo, me sinto bem correndo com ele, é um piloto de ponta que se acostuma com qualquer tipo de carro.”

Pechito não é um desconhecido no Brasil. Em 2015, ele fez dupla com Cacá Bueno em Goiânia para a corrida de duplas daquele ano, finalizando a prova na quarta colocação.

