AO VIVO: Assista às corridas da Stock Car no Velocitta

A Stock Car Pro Series fecha o fim de semana no Velocitta, com as duas corridas válidas pela sexta etapa da temporada 2023, com a promessa de muita ação no circuito do interior de São Paulo.

A Stock chega neste fim de semana à metade da temporada 2023 com um campeonato bem quente. Após uma etapa movimentada em Interlagos, Thiago Camilo retomou a liderança do campeonato, chegando aos 151 pontos, 17 a mais que Gabriel Casagrande em segundo. Daniel Serra (131), Cesar Ramos (114) e Rubens Barrichello (108) completam o top 5.

Na classificação do sábado, Ricardo Zonta garantiu a pole position tendo ao seu lado na primeira fila Sérgio Jimenez, enquanto a maioria dos ponteiros na tabela tiveram um sábado difícil. Apenas Barrichello chegou à disputa pela pole position, enquanto o líder Camilo sai apenas em 20º.

No Motorsport.com você acompanha as transmissões ao vivo e a cobertura completa da principal categoria do automobilismo nacional.

Confira a transmissão ao vivo das corridas da Stock Car no Velocitta:

