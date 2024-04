ArcelorMittal, Stock Car e a Play For a Cause aceleram juntas para fazer o bem. Os parceiros abriram, nesta sexta-feira , um leilão social da réplica do troféu que será entregue ao vencedor da etapa de Interlagos, neste domingo.

A ação, que celebra os 45 anos da maior competição de automobilismo da América Latina e também faz alusão ao mês da Conscientização sobre o Autismo, tem o objetivo de levantar recursos para a AMA São Chico - Associação dos Pais e Amigos do Autista de São Francisco do Sul (SC). O leilão fica ativo na plataforma da Play For a Cause (www.play.foracause.com.br) até o dia 29 de abril, com lance inicial de R$ 1.470.



O troféu foi criado pela pela artista plástica capixaba Ana Paula Castro, a mesma que desenhou os troféus de campeão da Stock Car Pro e Stock Series, além do Anel do Campeão, que foi entregue em março deste ano a Gabriel Casagrande. Premiada internacionalmente, a designer trabalha com peças em aço há mais de 25 anos e aplicou a matéria-prima, produzida pela ArcelorMittal, para criar a obra que retrata o circuito de Interlagos.



"Minha inspiração é sempre a velocidade, que é uma marca da Stock Car. A escultura é toda feita em aço, uma matéria-prima forte e rígida, mas conseguimos deixar fluido, leve, em movimento, como as curvas do circuito de Interlagos. O resultado dá uma ideia de dinamismo e de bandeirada, marcando mais uma etapa importante como esta, que leva o nome da ArcelorMittal", explica a artista plástica.



André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause, destacou o caráter social da campanha e também a oportunidade de se adquirir uma obra de arte. “Esse troféu não apenas permite que os fãs tenham um item de colecionador, mas também contribui para uma causa muito importante. A AMA São Chico desenvolve um trabalho brilhante, de acolhimento humanizado. Eles precisam do nosso apoio e estamos aqui para fazer esse leilão acontecer e fazer a diferença na vida de tantas pessoas”, afirmou.



Apoiada pela ArcelorMittal, a AMA São Chico fornece atendimento multiprofissional ao autista de todas as idades e suporte às famílias. Além do acolhimento, a instituição auxilia na busca de um diagnóstico, atendimento aos direitos do autista, orientação à família e atendimentos de neuropediatria, neuropsicopedagogia e terapia reiki.





Ação: Leilão social da réplica do troféu do vencedor da etapa de Interlagos

Lance inicial: R$ 1.470

Data: de 19 a 29 de abril

Site: www.play.foracause.com.br

