A temporada 2021 da Stock Car ainda nem começou, mas a organização da principal categoria do Brasil já olha para o futuro, mais especificamente 2022, que trará uma novidade: segundo apurado pelo Motorsport.com, a Nissan passará a integrar o grid do campeonato, utilizando o modelo Sentra.

Em 2020 a Stock entrou em uma nova era com a introdução de um novo modelo de carro e a chegada da Toyota, que passou a competir com a Chevrolet. A nova fase da categoria foi muito elogiada por pilotos, equipes e fãs, por estimular ainda mais a competitividade dentro da categoria.

E a Stock, que já planeja uma expansão em 2021, com transmissões em TV aberta e fechada além da internet com sinal aberto para o mundo inteiro, segue com os planos de crescimento da categoria para o próximo ano, com a introdução de uma terceira montadora no grid.

A informação da adesão de uma terceira marca no grid da Stock Car ao Motorsport.com foi dada por Fernando Julianelli no evento de anúncio da participação de Beto Monteiro na Stock Car e na Copa Truck em 2021. Perguntado sobre a possibilidade de uma nova marca no grid no futuro, o vice-presidente comercial e de marketing da Vicar afirmou que o acordo já está fechado. apesar de não revelar qual seria esta montadora.

"Esse é o tipo de assunto que precisa ser tratado com muita antecedência. Na verdade, já temos uma terceira marca confirmada para 2022 e o processo de desenvolvimento do novo carro provavelmente deve começar em maio ou junho e será nesse momento que iremos anunciar a nova montadora".

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a terceira montadora será a Nissan e o modelo que será utilizado na categoria é o Sentra. A decisão de integrar o grid da Stock se deu ao fato do carro receber uma nova geração em 2021, que já foi lançada em outros mercados e deve chegar ao Brasil nos próximos meses. A participação no campeonato teria como principal objetivo alavancar o marketing da nova geração com o Sentra, além de estabelecer uma disputa direta com a Toyota, duas montadoras japonesas.

A chegada da Nissan vem na esteira de um crescimento da categoria ao longo do último ano, como comenta Julianelli.

"O grande pacote de novidades [de 2021] foi ter fatiado os direitos da Stock em três: a TV aberta, a TV fechada, onde mantivemos nossa parceria de anos com o Grupo Globo e a internet, onde podemos transmitir a Stock para qualquer lugar do mundo".

"Isso pavimentou muita coisa. Estamos vendo aumento do grid, e de investimentos dos patrocinadores, a chegada de Felipe Massa, o surgimento da equipe Piquet, a volta de carros que estavam fora do grid. As novidades já foram faladas e agora precisam ser executadas".

