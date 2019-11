Gabriel Casagrande não deu chances aos rivais e garantiu a vitória na corrida 1 da etapa de Goiânia da Stock Car. César Ramos e Lucas Foresti fecharam o top-3, enquanto o líder do campeonato, Daniel Serra, conseguiu superar Thiago Camilo na pista e ganhou a quarta posição do rival, ampliando a vantagem na ponta da tabela.

Ricardo Maurício teve uma corrida de recuperação e terminou em 16º depois de largar em 27º. Com um erro nas primeiras voltas, Rubens Barrichello fechou a prova no 19º posto. Com o resultado, Serra foi a 324 pontos, Camilo assumiu a vice-liderança, com 298, Maurício caiu para terceiro, com 292. Rubinho manteve-se em quarto, com 267 pontos, mas agora empatado com Julio Campos.

O início da prova

Na largada, os ponteiros mantiveram a ponta, apesar do ataque de Camilo a Casagrande. Daniel Serra pulou bem e ganhou a posição de Guga Lima, subindo para sexto.

No meio da primeira volta, Marcel Coletta teve um problema na roda traseira direita e rodou no miolo do circuito. Rafael Suzuki e Bia Figueiredo acabaram colidindo nele e a bagunça causou entrada do safety car. Ricardinho aproveitou a largada e incidente para subir para 18º

Rubens Barrichello rodou sozinho na relargada e caiu para a última posição. Max Wilson abandonou com problemas e Gaetano di Mauro teve um furo no pneu e precisou parar nos boxes, logo em seguida também abandonou a prova.

Os seis primeiros, Casagrande, Camilo, Ramos, Foresti, Fraga e Serra mantiveram uma abordagem de preservação até o início das paradas obrigatórias. Ricardo Maurício seguiu ganhando posições e ocupava o 15º posto na volta 11. Guilherme Salas, campeão da Stock Light, ganhou três posições e era o sétimo.

Rodada de pit stops

Os primeiros a irem para os boxes foram os carros que ocupavam as posições intermediárias, como Cacá Bueno e Guga Lima. Entre os primeiros, Casagrande foi o primeiro a parar. Enquanto o líder parava, Camilo assumiu a ponta e usou o push para tentar ganhar a posição.

César Ramos e Lucas Foresti acompanharam a parada de Casagrande e mantiveram suas posições. Camilo, Fraga e Ricardo Maurício entraram apenas no fim da janela de pit stops. A estratégia não funcionou como esperado, e Camilo caiu para quarto, ficando logo à frente de Daniel Serra, que superou Fraga nos boxes.

Ricardo Maurício também saiu prejudicado das paradas, caindo para a 20ª posição. Quem se deu bem, foi Nelsinho Piquet, que subiu para sétimo, à frente de Guilherme Salas. Julio Campos, que partiu em 20º, ganhou dez posições e ocupava a décima posição na volta 21.

Últimos minutos

Piquet passou a perseguir Fraga, em busca da sexta posição, protagonizando uma das brigas mais emocionantes da prova até aquele momento. Na ponta, Casagrande, Ramos e Foresti mantiveram uma boa distância para os demais.

Átila Abreu teve um problema e precisou fazer uma parada extra. Enquanto isso, Ricardo Maurício ganhou uma posição e subiu para 19º. Serra tirou a diferença para Camilo e ficou colado no rival. Os dois acionaram o botão de ultrapassagem e passaram o último minuto de prova disputando o quinto lugar.

Quando o cronômetro zerou, Serra conseguiu passar Camilo no fim da reta. A Última volta teve uma inversão da disputa, com o piloto da Ipiranga perseguindo o da Eurofarma. Em busca da vitória, César Ramos foi para cima de Casagrande, .

Apesar dos ataques de Ramos em Casagrande e de Camilo em Serra, as posições foram mantidas, o que deu ao piloto da Crown Racing sua segunda vitória na Stock Car e permitiu a Serra abrir mais alguns pontos de vantagem no campeonato.

Confira como terminou a corrida 1 da Stock em Goiânia:

Pos. No. Piloto Equipe Dif. Int. Voltas melhor volta 1 83 Gabriel Casagrande Crown Racing - - 27 1:25.779 2 30 Cesar Ramos Blau Motor Sports 0.836 0.836 27 1:25.752 3 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports 6.831 5.995 27 1:25.782 4 29 Daniel Serra Eurofarma RC 8.466 1.635 27 1:25.830 5 25 Thiago Camilo Ipiranga Racing 9.753 1.287 27 1:25.506 6 88 Felipe Fraga Cimed Racing 13.469 3.716 27 1:25.987 7 33 Nelson Piquet Jr Full Time Sports 14.508 1.039 27 1:25.771 8 85 Guilherme Salas KTF Sports 15.846 1.338 27 1:26.076 9 77 Valdeno Brito Prati-Donaduzzi Racing 17.309 1.463 27 1:26.031 10 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing 19.098 1.789 27 1:26.154 11 0 Cacá Bueno Cimed Racing 20.197 1.099 27 1:26.143 12 70 Diego Nunes KTF Sports 20.967 0.770 27 1:25.997 13 110 Felipe Lapenna Cavaleiro Sports 24.259 3.292 27 1:26.540 14 18 Allam Khodair Blau Motor Sports 24.723 0.464 27 1:26.454 15 27 Raphael Reis Carlos Alves Competições 35.732 11.009 27 1:26.806 16 90 Ricardo Maurício Eurofarma RC 37.571 1.839 27 1:25.766 17 9 Guga Lima Vogel Motorsports 38.626 1.055 27 1:26.582 18 10 Ricardo Zonta Shell V-Power 39.380 0.754 27 1:26.516 19 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1 Lp. 1 Lp. 26 1:25.963 20 54 Tuca Antoniazzi Hot Car Competições 1 Lp. 18.157 26 1:28.159 21 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1 Lp. 31.054 26 1:26.460 22 28 Galid Osman Shell Helix Ultra 1 Lp. 2.507 26 1:27.050 23 51 Átila Abreu Shell V-Power 3 Lp. 2 Lp. 24 1:26.757 24 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 7 Lp. 4 Lp. 20 1:26.915 25 11 Gaetano di Mauro Shell Helix Ultra 21 Lp. 14 Lp. 6 1:44.803 26 65 Max Wilson RCM Motorsport 22 Lp. 1 Lp. 5 1:27.657 27 3 Bia Figueiredo Ipiranga Racing 22 Lp. 32:52.024 5 1:27.891 28 8 Rafael Suzuki Hot Car Competições 23 Lp. 1 Lp. 4 1:28.751 29 177 Marcel Coletta Crown Racing - - 0 -

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa

