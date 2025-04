Stock Car: Rafael Suzuki apresenta novo layout do carro de 2025

Aproveitando a realização da Automec, a principal feira de reposição e reparação automotiva da América Latina, o piloto Rafael Suzuki revelou o layout do carro com o qual vai correr pela equipe TMG Racing na temporada 2025 da Stock Car. No evento, está exposto o carro do piloto, o mesmo usado nas corridas da categoria até 2024, mas já com o layout atualizado nas cores da nova temporada, que começa em menos de uma semana.

A pintura predominantemente nas cores verde, azul e branca destaca longas parcerias, como a Copa Energia (Liquigás e Copagaz), que já vai para o sétimo ano consecutivo ao lado de Suzuki. O Grupo Edenred - com as marcas Ticket Log, Repom e Ticket - já soma cinco anos de relação. Já o Grupo Comolatti (com as marcas Authomix e Rede PitStop), a Mahle, a Sika e a Rodoil estão juntos com o piloto há três anos, Sabó e Yanmar há duas temporadas, enquanto as estreantes são Cofap e a empresa de tecnologia Skyone.

“São todas marcas fortíssimas em suas áreas de atuação. É uma honra contar com o apoio delas por anos e também receber novos parceiros que acreditam no nosso trabalho nas pistas. Todas são responsáveis diretas por cada bom resultado que conquistamos juntos”, afirmou Suzuki.

Depois de ser sexto colocado na temporada 2023, Suzuki se mudou para a TMG, onde sagrou-se campeão por equipes em 2024, em parceria com Felipe Massa, vencendo uma corrida, indo outras duas vezes ao pódio e ainda conquistando duas poles positions para terminar o campeonato do ano passado em sétimo lugar.

Para 2025, a Stock Car apresenta uma nova geração de carros, mais rápidos e mais modernos, e Suzuki disse o que espera para a temporada.

“Estou ansioso para testar os limites desse novo carro e, ao mesmo tempo, feliz por continuar na mesma estrutura da equipe, que foi campeã no ano passado. Com a competência desse time, tenho confiança de que vamos entender rapidamente o novo carro e brigar lá na frente”, acredita Suzuki.

A temporada 2025 da Stock Car começa no fim de semana de 3 e 4 de maio, em Interlagos.

