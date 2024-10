A temporada 2024 da E-Stock concluiu no último fim de semana a terceira etapa válida pela segunda fase do campeonato no tradicional circuito alemão de Oschersleben. A categoria PRO foi à pista no domingo (6), minutos depois do desfecho da prova da Stock Car Pro Series em Buenos Aires, e realizou uma prova muito movimentada e animada, vencida por Emanuel Santos (AC7 E-Racing Team), que assumiu a liderança da tabela de pontos.

Na classe AM, que correu na quinta-feira (3), João Pessato venceu a segunda das três disputas desta segunda fase com a Union Racing e voltou a se colocar na zona de classificação da Super Final, que será disputada presencialmente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre 14 e 15 de dezembro.

O campeonato virtual oficial da Stock Car traz uma premiação especial. O futuro campeão na categoria PRO terá a oportunidade de testar um carro da Turismo Nacional em Interlagos, fazendo com que o piloto do AV tenha a oportunidade de experimentar todas as emoções e fazer a imersão para o automobilismo real no “templo do automobilismo brasileiro”.

Promovida pela Vicar e organizada pelo IRB Esports, a temporada 2024 da E-Stock é disputada sob a plataforma do iRacing e tem o patrocínio de Vivo Fibra Gamer, Banco BRB, Hankook Tire, Extreme SimRacing e Razer.

Incidentes mudam história na PRO

A etapa de Oschersleben teve o então líder do campeonato despontando como favorito à mais uma vitória. Depois das conquistas em Navarra e Lédenon, Pedro Picanço cravou a pole position no circuito germânico após virar 1min28s843 em sua volta mais rápida. Em nova faceta da hegemonia da AC7 E-Racing Team nesta segunda fase, Emanuel Santos completou a primeira fila, a 0s285 do tempo do companheiro de equipe.

Leandro Werle partiu do terceiro lugar, seguido por Slan Santos, Ralph Benitez e Lucas Werle fechando as seis primeiras colocações de um grid com 15 carros separados por menos de 1s.

Só que dois incidentes muito particulares atrapalharam a jornada de Picanço. O primeiro deles aconteceu ainda no princípio de prova, quando ocorreu o chamado ‘slow down’, momento em que o piloto excede os limites da pista e é punido pela direção de prova virtual no simulador. Neste momento, Pedro caiu para segundo, e a prova passou a ser liderada por Leandro Werle.

O segundo revés com Picanço aconteceu no momento em que o competidor liderava a prova e foi cumprir seu pit-stop obrigatório, rodou e bateu na entrada do pit-lane. O dono do carro #72 teve de abandonar a disputa, em cenário que contribuiu para a perda também da liderança do campeonato.

Daí em diante, a disputa pela vitória foi protagonizada por Leandro Werle e Emanuel Santos, que assumiu o segundo lugar e passou a perseguir o piloto da Vogel Motorsports. Destaque também para Raphael Silva, que conquistou quatro posições e subiu para terceiro depois dos pit-stops. Silva travou feroz batalha com seu companheiro de equipe, Slan Santos, e garantiu um lugar no pódio.

Emanuel Santos e Leandro Werle vivenciaram intensa batalha pela vitória, com múltiplas trocas de posição. No fim das contas, o primeiro lugar ficou com o piloto do Chevrolet Cruze #114 da AC7 E-Racing Team, que comemorou o triunfo em Oschersleben.

“A estratégia foi, sobretudo, economizar pneus e combustível. Infelizmente, aconteceu o ocorrido com o Pedro Picanço. Uma pena, porque ele anda demais e evoluí muito nos treinos com ele. Por ter economizado equipamento, consegui saí logo atrás do Leandro, depois o induzi ao erro e consegui passar. Vamos lutar para seguir dominando e para estar em Interlagos na Super Final do campeonato, em dezembro”, disse.

O resultado na terceira etapa mudou a ordem do campeonato. Emanuel Santos assumiu a liderança com 130 pontos, enquanto Picanço caiu para segundo com 102, mesma pontuação de Ralph Benitez. Slan Santos permanece em quarto e tem agora 96 tentos, contra 71 de Leandro Werle, que pegou o ‘elevador’ e subiu nove posições no campeonato, assumindo agora o quinto lugar.

Estratégia define triunfo na AM

A pole position no exigente traçado alemão, de 3.696 metros e 14 curvas, ficou com Augusto Gribel, que cravou 1min29s611 com o Toyota Corolla #19 da Titan Racing Team. A diferença para o segundo colocado, João Pessato, foi de meros 0s070. Carlos Erwig (MW GP) partiu da terceira colocação, formando a fila lado a lado com Cassimiro Toledo (Rocas Racing Team). Bernardo Schramm (Rockets E-Sports) largou em quinto, seguido por Leonardo Imolesi (Vogel Motorsports).

Na liderança do campeonato, Paulo Nunes (piloto independente) iniciou a disputa na sétima colocação em grid no qual os 17 primeiros foram separados por menos de 1s.

Na esteira de uma primeira volta bastante movimentada e com vários pegas por posição, Augusto Gribel manteve a liderança em prova formada por 31 carros no grid, com João Pessato em segundo e Cassimiro Toledo ganhando uma posição ao superar Carlos Erwig e subir para terceiro. Ainda no princípio da prova, Paulo Nunes mostrou que não é líder por acaso e tratou de escalar com propriedade o pelotão para subir no grid e entrar no top 5.

Gribel conservou a ponta, mas Pessato seguiu muito próximo até o momento em que o ponteiro foi aos boxes fazer sua parada obrigatória. O Chevrolet Cruze #9 seguiu na pista, assumiu o primeiro lugar e tentou o undercut em cima do adversário.

Logo em seguida, foi a vez de Pessato fazer seu pit-stop. O piloto fez valer a estratégia e conseguiu assumir a ponta depois de voltar para os boxes, voltando com vantagem confortável à frente de Gribel, em cenário que praticamente definiu o vencedor da etapa. Na última volta, Paulo Nunes travou batalha com Carlos Erwig.

Os dois rodaram, mas o piloto do carro #213 levou a melhor, subiu para o terceiro lugar e completou o pódio de uma prova com desfecho bastante movimentado. Leonardo Imolesi foi o quarto e Erwig, o quinto. Junior Rinaldo terminou em sexto, seguido por Caio Menezes, Felipe Pagni, Fernando Signoretto e Ulisses Mantovani.

Pessato vibrou com a vitória que veio com a sensação de volta por cima depois de um problema técnico que lhe tirou a chance de triunfar em Lédenon.

“O Augusto começou muito rápido, mas tinha ritmo para chegar nele. Consegui economizar mais e, quando ele entrou nos boxes, andei o mais rápido que pude e fiz o undercut, abri vantagem e conquistei mais uma vitória, o que foi um alívio depois da última etapa, quando o volante se desconectou da base, bati, o que me prejudicou no campeonato. Agora consegui maximizar esses pontos e voltei à parte de cima na tabela, o que foi muito importante para mim”, comemorou.

Com três etapas nesta segunda fase, o campeonato segue com Paulo Nunes na liderança, agora com 118 pontos. Carlos Erwig está em segundo, com 105, enquanto João Pessato subiu para terceiro, com 102. Augusto Gribel é o quarto, com 84, e Caio Menezes aparece em quinto, na zona de classificação para a Super Final presencial em Interlagos, com 82.

Felipe Pagni está em sexto, com 75, empatado com Rodrigo Pedroso. Bernardo Schramm tem 73 e está em oitavo. Junior Rinaldo, com 68, e Jonathan Mendes, com 58, fecham o top 10 da tabela.

A quarta etapa desta segunda fase do campeonato da E-Stock em 2024 está marcada para os dias 24 (AM) e 26 de outubro (PRO) e será disputada no circuito de Virgínia International Raceway.

E-Stock, temporada 2024, segunda fase - Etapa 3, Oschersleben

PRO, resultado final (top-15)

1º - Emanuel Santos (AC7 E-Racing Team/Chevrolet Cruze), 20 voltas

2º - Leandro Werle (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 1s042

3º - Raphael Silva (W2 EProGP/Toyota Corolla), a 4s567

4º - Slan Santos (W2 EProGP/Chevrolet Cruze), a 6s672

5º - Ralph Benitez (Delinte Esports by TK/Toyota Corolla), a 8s950

6º - Lucas Werle (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 9s650

7º - Henrique Pettinari (AC7 E-Racing Team/Chevrolet Cruze), a 10s743

8º - Marcos Riffel (CEL Energia/Toyota Corolla), a 11s113

9º - Gabriel Paiva (piloto independente/Toyota Corolla), a 17s080

10º - Pedro Moura (Delinte Esports by TK/Toyota Corolla), a 18s615

11º - João Gabriel (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 20s668

12º - Lucyano Bussular da Silva (piloto independente/Chevrolet Cruze), a 26s240

13º - Daniel Mageste (W2 E-ProGP/Chevrolet Cruze), a 29s261

14º - Fabio Candido (Team Brasil Racing/Toyota Corolla), a 36s161

15º - Felipe Oliveira (Team Brasil Racing/Chevrolet Cruze), a 38s692

melhor volta: Leandro Werle, 1min29s715, volta 2

AM, resultado final (top 15)

1º - João Pessato (Union Esports/Chevrolet Cruze), 20 voltas

2º - Augusto Gribel (Titan Racing Team/Toyota Corolla), a 6s552

3º - Paulo Nunes (piloto independente/Toyota Corolla), a 10s832

4º - Leonardo Imolesi (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 12s883

5º - Carlos Erwig (MW GP/Chevrolet Cruze), a 13s413

6º - Junior Rinaldo (piloto independente/Toyota Corolla), a 13s851

7º - Caio Menezes (Rocas Racing Team/Toyota Corolla), a 15s946

8º - Felipe Pagni (Track Friends/Chevrolet Cruze), a 17s708

9º - Fernando Signoretto (Sub Racing/Toyota Corolla), a 18s008

10º - Ulisses Mantovani (Rosso Esports/Chevrolet Cruze), a 20s260

11º - Cassimiro Toledo (Rocas Racing Team/Toyota Corolla), a 22s744

12º - Rodrigo Pedroso (Track Friends/Toyota Corolla), a 26s452

13º - Eduardo Kissilevitch (Braclean E-Sports/Toyota Corolla), a 29s770

14º - Fernando Takahashi (Rosso Esports/Toyota Corolla), a 31s390

15º - Thiago Apolinário (Rocas Racing Team/Toyota Corolla), a 34s497

melhor volta: Cassimiro Toledo, 1min30s423, volta 3

Calendário Segunda Fase

Etapa 1: Navarra (05 e 08/09)

Etapa 2: Lédenon (12 e 15/09)

Etapa 3: Oschersleben (03 e 06/10)

Etapa 4: Virginia (24 e 26/10)

Etapa 5: Charlotte - Roval (31/10 e 03/11)

Etapa 6: Interlagos (21 e 24/11)



Super Final: entre 14 e 15 de dezembro, em Interlagos, no fim de semana da Super Final BRB da Stock Car Pro Series.

