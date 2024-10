Deu Gabriel Casagrande na corrida principal da Stock Car neste domingo. O piloto da AMattheis Vogel tirou um 'coelho da cartola' na disputa pela liderança com Thiago Camilo e conquistou a prova na última volta.

O pódio foi composto pelo piloto da Ipiranga Racing em segundo e Felipe Massa na terceira colocação. O pole, Rafael Suzuki teve problemas na voltas iniciais, precisou ir aos boxes e acabou no fundo do pelotão.

A corrida

De forma eletrizante, a largada da corrida na Argentina aconteceu sem nenhum problema. Ainda na primeira volta, Serra foi perdendo potência apresentando algum problema no carro e precisou ir aos boxes. Pouco depois, o pole Suzuki também enfrentou um contratempo e precisou fazer o pit, com isso, Camilo assumiu a liderança.

Pouco menos de dez minutos depois da prova começar, o box foi aberto. Petecof foi um dos primeiros a entrar, mas o carro apresentou problemas e o piloto não conseguiu sair de lá. Depois de muitas voltas perdidas, Gianluca finalmente saiu do pit e voltou à pista.

Em um fim de semana complicado, F. Baptista precisou parar depois de ter ido aos boxes de forma obrigatória, na janela de troca. Sem grandes acontecimentos, o meio da corrida ficou marcado pela administração de ritmo dos pilotos com ultrapassagens no meio do pelotão.

Na parte da frente, a briga se intensificou entre Massa e B. Baptista, que se aproximava na tentativa de 'roubar' o terceiro lugar do ex-F1. Na penúltima volta, Casagrande conseguiu se aproximar de Camilo ficando no 'cangote' do piloto da Ipiranga Racing. Thiago acionou o último 'push' tentando se afastar de Gabriel que estava apenas 0s2.

Contudo, guardando um 'coelho na cartola', Casagrande usou seu último 'push' na reta de largada, colocou de lado e ultrapassou Camilo rumo à vitória na Argentina na volta derradeira da corrida.

