A Stock Car Pro Series se prepara para uma nova incursão internacional neste fim de semana, com El Pinar recebendo a principal categoria do automobilismo pela primeira vez, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Mas, além das novidades no presente, o futuro próximo promete ser bastante intenso. Em 2025, um novo carro fará sua estreia na categoria, que também terá uma nova direção. Após o término do atual campeonato, Fernando Julianelli deixará o cargo de CEO e deixará de maneira interina para Lincoln Oliveira, que era o principal acionista do Grupo Veloci, que toma conta da Vicar.

Lincoln esteve presente durante evento da Stock Car com a marca de relógios ORIENT e falou sobre os próximos desafios dele e também da categoria.

“Em 2025, a gente vai dar sequência ao trabalho que o Fernando vem fazendo”, disse Lincoln. “E a sequência é uma remodelação completa do evento, com mais público, mais engajamento, mais experiências para empresas e fãs. Vamos trazer pelo menos cinco eventos com música.”

Ele promete essa nova cara já no final do campeonato atual: “Em dezembro agora, dias 14 e 15, nós vamos fazer a Fan Zone em Interlagos. Serão cerca de 10 mil pessoas que nós vamos estar fazendo o evento com música, com Bruno e Marrone, e outros cantores também. Então, é uma área que onde você vai poder curtir música, comer um excelente churrasco, comida, bebida e assistir a corrida no lugar mais VIP que tem.”

Além de uma nova gestão, o novo carro será a principal atração da Stock Car. Lincoln fez questão de comentar quão tecnológico ele é.

“Vamos ter um carro com uma telemetria em tempo real, utilizando-se da tecnologia 5G. Tudo vai ser transmitido em tempo real. Vamos ter o rádio do piloto disponível para qualquer pessoa que tenha o Paddock Fan, que é um aplicativo que vamos lançar ainda ao final desse mês. Cada carro no ano que vem terá três câmeras, uma dentro 360 e duas sobre o carro e o fã vai poder escolher para onde olhar.”

“Além disso, nós temos o início da Mitsubishi também vindo competir com a Toyota e com a GM na pista. Então, vamos fazer um evento muito maior, com muito mais emoção e entretenimento.”

Família na correria...

Além de Gabriel Bortoleto, que lidera o campeonato da F2 e é um dos principais nomes do Brasil para a F1, o outro filho de Lincoln, Enzo Bortoleto, tem um papel significativo no trabalho do novo carro.

“O Enzo é o grande responsável por ter criado esse carro novo”, comentou Lincoln. “Ele se dedica 12, 14 horas todos os dias para comandar um time de forma direta, indireta, que chega a 250 pessoas. São 2.083 peças, se eu não me engano, desse carro novo. Todas elas, ou quase todas, foram projetadas, desenhadas com pessoas que ele lidera. Então, o carro está sendo entregue, já andou mais de oito mil quilômetros nas pistas. Ele é mais rápido, mais seguro, todas as premissas que tinha no carro foram entregues. E agora começa a montagem, ainda esse ano, e o ano que vem todos os carros estarão na pista.”

Normalmente o campeonato da Stock Car começa em março e nos últimos anos é composto por 12 etapas. Mas o carro novo ainda requer uma atenção adicional, o que o mandatário admitiu que fará com que o pontapé inicial seja dado um pouco mais tarde do que se imaginava.

“O atraso, na verdade, é em razão dos câmbios que são importados da X-Track, que estão sendo produzidos na fábrica e vão vir para cá. O nosso campeonato está previsto para começar no finalzinho de abril, início de maio”, concluiu.

TELEMETRIA: Rico Penteado projeta GP do México, APOSENTADORIA de Pérez, COLAPINTO NA RB e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!