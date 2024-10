A Stock Car Pro Series viverá um momento único em sua história de mais de 45 anos. Entre 24 e 26 de outubro (quinta-feira a sábado), o Uruguai receberá pela primeira vez a principal categoria do automobilismo brasileiro.

Felipe Massa, Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Felipe Fraga, Nelson Piquet Jr., Ricardo Zonta, Felipe Baptista e muitos outros talentos estarão em ação no tradicional Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, às margens do Oceano Atlântico e distante 31 km da capital, Montevideo.

A etapa acontece três semanas depois de a Stock ter competido em Buenos Aires, na Argentina, fazendo de outubro o primeiro mês de eventos exclusivamente internacionais para a categoria brasileira. Em razão das eleições gerais no Uruguai neste próximo domingo, 27 de outubro, pela primeira vez no ano a Stock Car vai fazer as duas corridas da sua etapa no sábado.

Desta forma, o público que estiver presente ao Autódromo Victor Borrat Fabini terá a chance de assistir a um dia histórico e de muita velocidade.

A Stock Car vai correr em El Pinar no circuito nº 12, conhecido como Perimetral, com 3.120 metros de extensão, 12 curvas e percorrido em sentido horário. As atividades de pista terão início na quinta-feira, dia em que será realizado o shakedown — sessão em que os pilotos farão o reconhecimento do circuito — pela manhã, enquanto o primeiro treino livre está marcado para 15h.

A sexta-feira será movimentada, quando os competidores terão pela frente mais um treino, às 10h, e a sessão classificatória que vai definir o grid das corridas principal e sprint, às 15h30.

A inversão dos 12 primeiros colocados da classificação determinará a ordem de largada da corrida sprint, marcada para manhã de sábado, às 9h, com 30 minutos mais uma volta de duração. Ainda pela manhã, às 11h30, o público viverá um dos momentos mais aguardados do fim de semana: a visitação aos boxes, na qual o fã uruguaio e de toda a América do Sul terá a chance de interagir com seu piloto preferido e ainda ganhar brindes exclusivos.

O sábado de Stock Car no Uruguai será completado às 13h40 com a realização da corrida principal, de 50 minutos de duração, válida pela décima e antepenúltima etapa da temporada 2024.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 170 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

