Quando a décima etapa da Stock Car tiver a abertura dos treinos livres nesta quinta-feira (22), no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai, Cacá Bueno terá uma espécie de “volta ao passado”. O piloto da KTF Sports é um dos poucos nomes da principal categoria do automobilismo brasileiro que já disputou corridas neste autódromo, ainda em seu início de trajetória no esporte a motor.

Nos anos de 1998 e 1999, Cacá Bueno disputou corridas em El Pinar pelo Campeonato Sul-Americano de Super Turismo, do qual foi campeão em 1999. Na época, o hoje pentacampeão da Stock Car chegou a vencer corrida no autódromo uruguaio. Porém, Cacá destaca que o traçado será bastante diferente do que encontrou quando acelerou no litoral do Uruguai pela última vez.

“Eu corri lá em 1998 e 1999, no Sul-Americano de Super Turismo, e ganhei corrida lá em 1999, ano do meu título na categoria. Mas o traçado era diferente. A curva 1, na época, ia para a direita, e não para a esquerda. E o miolo era diferente. Daquele traçado, apenas as retas oposta e dos boxes são iguais”, diz Cacá Bueno.

“Mesmo já tendo corrido lá em duas oportunidades, tudo mudou em El Pinar. Então, o circuito que vamos usar na Stock Car neste final de semana vai ser uma novidade para mim”, completa Cacá Bueno, que tem os patrocínios de Betnacional, ACDelco, TekBond, Paraflu e Prime You.

A programação da Stock Car será iniciada já nesta quinta-feira, com o shakedown e o primeiro treino livre. A sexta-feira contará com um novo ensaio e a classificação, enquanto as corridas ocorrerão no sábado, sendo a Sprint às 9h e a principal às 13h40. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da etapa.

