Aos 48 anos, um novo desafio na carreira. É o que Ricardo Zonta vai encarar neste fim de semana na inédita etapa do Uruguai da Stock Car, a décima da temporada 2024. O piloto da equipe Shell-RCM nunca havia visitado o país vizinho e só teve contato com o Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, por meio de vídeos. Um circuito técnico e com condições de aderência bem variáveis, com muito vento e muita areia no asfalto.

Quinto colocado no campeonato em 2024, 43 pontos atrás do líder, o piloto Shell quer se manter no top 5 da temporada. A ideia do paranaense é chegar a Interlagos, em dezembro, com chances de lutar pelo título inédito da maior categoria do automobilismo brasileiro. Zonta já tem quatro pódios em 2024 e, além disso, já chegou 11 vezes entre os dez primeiros colocados nas 18 corridas disputadas até agora.

Neste fim de semana, o desafio será no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar. Inédito na Stock Car, o circuito tem 3.120 metros com 12 curvas. É um traçado extremamente técnico, com trechos muito apertados e dois trechos com retas longas, principalmente a oposta, antes do hairpin da Curva Gonzalo Rodríguez. Conseguir uma boa posição na classificação será essencial para bons resultados no Uruguai.

"É uma pista totalmente nova para Stock Car e para mim, principalmente. Nunca fui ao Uruguai. A grande novidade será saber o nível de aderência da pista. Percebi nos vídeos que tem um pouco de areia e venta bastante. Então tem que cuidar muito destes detalhes para não perder a aderência de uma hora para a outra em um treino ou na classificação".

"Vamos em busca de manter uma boa posição no campeonato. É muito importante se manter entre os cinco primeiros até a disputa do título, para chegar com toda força em Interlagos".

A programação da etapa do Uruguai será aberta excepcionalmente nesta quinta, quando serão realizados o shakedown e o primeiro treino livres. Na sexta-feira, as atividades serão abertas pela segunda sessão livre. À tarde, será disputada a classificação. No sábado, a primeira corrida, que terá o grid determinado pela inversão das 12 primeiras posições do qualifying, será pela manhã; com a corrida principal à tarde, encerrando o cronograma da etapa com o grid definido pela classificação do sábado. A Stock Car tem transmissão da Motorsport.tv Brasil.

