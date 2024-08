Correndo um traçado inédito na história da Stock Car, os pilotos tiveram, nesta quinta-feira, a oportunidade de conhecer e ter o primeiro contato com a pista de rua de Belo Horizonte.

"Desafiadora", "Não permite erros" e "Divertida", foram alguns dos adjetivos usados pelos personagens principais da categoria ao descrever as voltas iniciais no circuito, que tem como pano de fundo a Lagoa da Pampulha e o estádio Mineirão, dois dos cartões portais mais emblemáticos de BH.

Eu achei a pista muito legal. Gosto muito de circuito de rua, é desafiador. Fazia muito tempo que não andávamos em um, então tem que ir acostumando, ganhando confiança. A pista está muito suja, está virgem, como a gente costuma dizer, mas já deu para ter uma noção", declarou Átila Abreu em entrevista ao Motorsport.com.

Também ao Motorsport.com, Enzo Elias destacou que, mesmo com poucas voltas, foi possível entender as minúcias do traçado: "Demos poucas voltas, mas começou de uma forma positiva. Naturalmente, em um circuito de rua vão ter mais bandeiras vermelhas, porém, consegui me encontrar, sem arriscar demais. A pista é extremamente divertida, óbvio que temos que tomar os seus cuidados, mas eu me diverti".

A primeira experiência será um desafio e tanto, na visão de Gaetano Di Mauro. Quem espera por uma etapa sem safety car e bandeiras amarelas, está muito enganado.

"É desafiador porque você tem que descobrir o limite sem margem de erro, então isso é uma coisa diferente para todos os pilotos que vão andar pela primeira vez numa pista nova. Eu gostei, vai ser divertido, vai parar bastante, pode ser que tenha bastante bandeira vermelha, bandeira amarela, então é uma corrida de consciência."

"A sujeira no asfalto é normal, não é um autódromo, e vai emborrachando à medida que andamos, mas nos primeiros treinos pelo menos a aderência vai ser pequena. Isso tudo sem contar, claro, que circuito de rua não tem área de escape, é muro, e não admite erros”, alerta Thiago Camilo.

As atividades começam, de vez, em Belo Horizonte a partir desta sexta-feira com o primeiro treino livre que acontece às 10h (Brasília). As emoções da classificação e das duas corridas na capital mineira você confere, AO VIVO, na Motorsport.Tv Brasil.

