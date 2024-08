A Stock Car chegou em terras mineiras neste fim de semana para mais uma etapa da temporada 2024. Desta vez, no inédito circuito de rua ao redor do 'mítico' estádio do Mineirão, na região da Pampulha.

Conversando com a imprensa antes do primeiro contato, de fato, com a pista, o líder e vice-líder do campeonato, Júlio Campos e Ricardo Zonta, respectivamente, falaram um pouco mais sobre a importância da corrida em Belo Horizonte.

Os pilotos destacaram o clima da capital mineira, as pessoas da cidade e apelidaram a etapa especial de 'Mônaco brasileira', por correr perto da lagoa da Pampulha e ser o único circuito fora de um autódromo.

"É uma pista difícil, mas a experiência de ter corrido em outros circuitos de rua como Salvador e Ribeirão Preto pode acabar nos ajudando um pouco. Mas acredito que aqui, a pista vai ser como o glamour de Mônaco. Tomara que consigamos vir todo ano para cá e que faça parte do calendário como uma corrida especial", comparou Zonta.

"Tem que ter cautela, porque tem curvas que não cabem dois carros, não tem como fazer a curva numa pista de rua com dois carros, um do lado do outro. É diferente de um circuito normal. Qualquer acidente que tenha na corrida, vai ter bandeira amarela, safety car... Vai ser tenso para todo mundo. Não só para os pilotos, mas para toda a organização, para a CBA", analisou Campos.

"Você acaba tendo muito mais a perder do que a ganhar em relação a uma largada em um traçado normal. A corrida de rua, a cada curva, tudo pode acabar", finalizou.

Que mala é essa?

Amigos fora da pista, Zonta e Campos compartilharam um momento cômico que a dupla vivenciou na chegada à capital com malas trocadas no aeroporto.

"Tivemos que voltar no aeroporto, nove horas da noite. A hora que eu cheguei no quarto e abri a mala, eu tomei um dos maiores sustos da vida. Falei: "cara, eu não lembro de estar usando calcinha. Tem alguma coisa errada", bati no quarto dele [Zonta] e contei. Ele achou que eu estava mentindo. Ai voltamos correndo para o aeroporto. A pessoa já tinha visto e já tinha ido lá, destrocar. Mas, putz, que susto, né? Porque estava com meu macacão de corrida dentro daquela mala. Graças a Deus deu tudo certinho", relembrou, em risadas, Campos.

As atividades da Stock Car começam nesta sexta-feira com os dois treinos livres a partir das 10h (Brasília). Todas as emoções da classificação e das corridas em Belo Horizonte você confere AO VIVO na Motorsport.Tv Brasil.

