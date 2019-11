Diego Nunes lidera treino 'pegado' da Stock Car em Goiânia

Diego Nunes liderou o primeiro treino livre desta sexta-feita para a etapa de Goiânia da Stock Car. O piloto da KTF foi seguido por Thiago Camilo, o segundo, e pelo companheiro Guilherme Salas. O top-5 foi completado por Felipe Lapenna e Gaetano di Mauro.

O treino:

Valdeno Brito começou o dia no topo da tabela de tempos. O piloto da Prati-Donaduzzi anotou 1min25s500 em sua primeira passagem, seguido de perto por Felipe Lapenna, que foi 0s067 mais lento. No entanto, a liderança trocou de dono mais três vezes nos dez minutos finais das atividades do Grupo 1.

Ricardo Zonta, Lapenna e finalmente Diego Nunes derrubaram um a um a marca de referência para assumirem a ponta. O piloto da KTF ainda conseguiu melhorar a própria marca quando o cronômetro já estava zerado, fechando com 1min24s742.

No grupo 2, Guilherme Salas começou impondo um bom ritmo e chegou a ter o segundo melhor tempo da manhã, sendo desbancado nos minutos finais por Thiago Camilo que anotou 1min29s997 e terminou apenas 0s255 atrás do melhor tempo.

Com 1min25s582, o líder do campeonato, Daniel Serra fechou o treino na 19ª posição, seis à frente de seu companheiro e vice-líder, Ricardo Maurício, que fechou sua melhor volta em 1min25s807. Rubens Barrichello, o quarto na classificação geral, terminou a manhã na 13ª posição.

Veja o resultado completo do primeiro treino livre da Stock Car em Goiânia: