Stock Car: Líder, Serra busca novo pódio duplo na etapa de Goiânia

Depois de conquistar dois pódios na última da etapa Stock Car no Velo Città, Daniel Serra ampliou a vantagem para o companheiro Ricardo Maurício na ponta da tabela e busca mais uma rodada positiva neste fim de semana, em Goiânia.

Líder do campeonato, o piloto da Eurofarma RC tem 305 pontos, contra 287 de 'Ricardinho'. Ao Motorsport.com, 'Serrinha' celebrou o resultado das duas provas de Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo.

"A gente não tinha o carro mais rápido no Velo Città, talvez fosse o do Thiago Camilo [da Ipiranga Racing] ou até o do Gabriel Casagrande [Crown Racing]", ponderou o bicampeão das 24 Horas de Le Mans na classe GTE Pro.

"Então marcar muitos pontos em uma etapa em que você não é o mais competitivo, ainda mais aumentando a diferença na liderança, é muito bom", disse Serra, fazendo menção à briga com o companheiro. Ambos buscam o tri na Stock Car.

"O resultado da segunda corrida do Velo Città também veio de um conjunto do que fizemos na primeira prova. Abastecemos pouco na corrida 1, então a gente já ganhou bastante posição na parada e no final da corrida 2 meu carro ficou muito bom", explicou o líder do campeonato.

Serra, aliás, também conseguiu dois pódios na primeira ida da Stock Car a Goiânia neste ano, em meados de maio. O piloto da Eurofarma RC conseguiu dois terceiros lugares, assim como na segunda etapa do Velo Città em 2019.

A nova ida da categoria a Goiás é determinante, já que antecede a finalíssima do campeonato, a ser disputada no meio de dezembro em Interlagos. O Motorsport.com cobre a segunda etapa de Goiânia in loco com os repórteres Erick Gabriel e Vital Neto.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: