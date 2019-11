Marcel Coletta lidera segundo treino da Stock em Goiânia

Marcel Coletta encerrou o segundo treino livre da Stock Car em Goiânia no topo da tabela de tempos. O tempo do prodígio da Crown Racing foi de 1min24s818. Com isso, o piloto da KTF Diego Nunes fechou o dia com o melhor tempo no geral, com a volta feita no treino da manhã em 1min24s742. O top-5 da sessão foi completado por: Rafael Suzuki, Julio Campos, Allam Khodair e Valdeno Brito.

Depois de um início fraco no treino da manhã, o líder do campeonato, Daniel Serra, melhorou seu tempo para 1min25s275, fechando o segundo treino na 13ª posição. Seu companheiro e vice-líder na classificação, Ricardo Maurício, foi o 23º com 1min25s622. Thiago Camilo foi o sétimo e Rubens Barrichello o 24º.

Uma curiosidade que marcou a sessão dessa tarde foi o empate entre Rafael Suzuki e Julio Campos. Os pilotos da Hot Car e Prati-Donaduzzi fizeram suas voltas no mesmo milésimo, fechando com 1min24s823.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Confira a tabela de tempos do segundo treino livre da Stock em Goiânia:

Pos. No. Piloto Equipe Melhor volta Diferença Intervalo Voltas 1 177 Marcel Coletta Crown Racing 1:24.818 - - 15 2 8 Rafael Suzuki Hot Car Competições 1:24.823 0.005 0.005 15 3 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing 1:24.823 0.005 - 15 4 18 Allam Khodair Blau Motor Sports 1:24.977 0.159 0.154 12 5 77 Valdeno Brito Prati-Donaduzzi Racing 1:25.027 0.209 0.050 12 6 10 Ricardo Zonta Shell V-Power 1:25.067 0.249 0.040 14 7 25 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:25.067 0.249 - 14 8 51 Átila Abreu Shell V-Power 1:25.120 0.302 0.053 15 9 110 Felipe Lapenna Cavaleiro Sports 1:25.132 0.314 0.012 11 10 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 1:25.144 0.326 0.012 13 11 70 Diego Nunes KTF Sports 1:25.169 0.351 0.025 15 12 33 Nelson Piquet Jr Full Time Sports 1:25.212 0.394 0.043 15 13 29 Daniel Serra Eurofarma RC 1:25.275 0.457 0.063 14 14 28 Galid Osman Shell Helix Ultra 1:25.311 0.493 0.036 15 15 65 Max Wilson RCM Motorsport 1:25.318 0.500 0.007 13 16 88 Felipe Fraga Cimed Racing 1:25.333 0.515 0.015 10 17 83 Gabriel Casagrande Crown Racing 1:25.406 0.588 0.073 12 18 0 Cacá Bueno Cimed Racing 1:25.507 0.689 0.101 11 19 3 Bia Figueiredo Ipiranga Racing 1:25.585 0.767 0.078 16 20 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports 1:25.587 0.769 0.002 15 21 11 Gaetano di Mauro Shell Helix Ultra 1:25.618 0.800 0.031 13 22 27 Raphael Reis Carlos Alves Competições 1:25.620 0.802 0.002 14 23 90 Ricardo Maurício Eurofarma RC 1:25.622 0.804 0.002 11 24 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1:25.948 1.130 0.326 12 25 30 Cesar Ramos Blau Motor Sports 1:26.013 1.195 0.065 14 26 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:26.030 1.212 0.017 13 27 9 Guga Lima Vogel Motorsports 1:26.113 1.295 0.083 13 28 85 Guilherme Salas KTF Sports 1:26.363 1.545 0.250 10 29 54 Tuca Antoniazzi Hot Car Competições 1:27.878 3.060 1.515 15

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.