Chegou a hora! A Stock Car Pro Series define neste fim de semana o grande campeão da temporada 2024 na Super Final em Interlagos. E a briga começa pela classificação, com oito pilotos ainda vivos na disputa.

No passo atual, em meio à polêmica dos pneus da etapa do Velopark, Gabriel Casagrande está na liderança com 815 pontos. Júlio Campos é o segundo colocado com 781, contra 799 de Dudu Barrichello, 774 de Ricardo Zonta e 773 de Felipe Massa. Mais distantes, mas ainda vivos na disputa, estão Bruno Baptista (744), Felipe Baptista (714), Daniel Serra (710) e Rafael Suzuki (699).

