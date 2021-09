Com histórico de recordes e marcas impressionantes na Stock Car, Cacá Bueno conquista mais um número marcante neste final de semana, quando a categoria realiza as etapas 8 e 9 do seu calendário de 2021. O pentacampeão completa 300 largadas oficiais como piloto da Stock.

Uma “saudável divergência” existe na contagem oficial e na do próprio Cacá Bueno porque, nas estatísticas oficiais da competição, são consideradas apenas as provas de 2002 até a atual temporada 2021.

Porém, o piloto da equipe Crown Racing considera justo incluir também as 20 provas que fez entre 1996 e 1997, quando competia na Stock Car, mas contava pontos apenas para a categoria B.

A rigor, o carro e o grid eram idênticos – somente um adesivo de identificação da categoria B o diferenciava das grandes estrelas da época, como Ingo Hoffmann, Chico Serra e Paulo Gomes, por exemplo.

“Fico muito feliz e honrado de chegar nessa marca de 300 largadas como piloto oficial da Stock Car, embora como eu sempre faça questão de dizer, tenho pelo menos mais umas 20 corridas a mais nesta conta. Mas esta divergência é questão somente para os estatísticos, o que vale mesmo é comemorar uma marca especial, já que a Stock Car faz grande parte da minha vida e de minha trajetória no esporte. Sou muito grato por tudo o que ela me trouxe”, diz Cacá.

Pentacampeão (2006, 2007, 2009, 2011, 2012), Cacá ainda disputou a Stock Car B, que corria no mesmo grid da principal, e lá contabilizou 10 provas em 1996 e 10 provas em 1997, ano em que foi campeão da Stock Light e ainda venceu e fez pole na classificação geral.

“Se não quiserem incluir os 20 GPs que eu fiz em 1996 e 1997 não tem problema, mas eu sempre vou dizer que minha primeira pole e minha primeira vitória na Stock Car veio mesmo em 1997, porque eu ganhei na mesma pista e com o mesmo carro contra todos os pilotos da época, inclusive com o reconhecimento dos pilotos como o próprio Ingo, que acabou sendo declarado o vencedor desta corrida porque eu só marquei os pontos para a B”, diz Cacá.

Desta forma, na contabilidade do piloto são 38 poles e 38 vitórias a serem celebrados em sua trajetória em Goiânia. Mas uma coisa é certa: qualquer que seja a estatística utilizada, Cacá é, junto de Ingo, o único piloto da história a superar a marca de 300 corridas na Stock Car.

Coincidência ou não, neste domingo também serão celebrados os 500 GPs da Chevrolet, patrocinadora de Cacá. “Este é um dos motivos ainda mais especiais para celebrarmos juntos dois números tão históricos”, completa o piloto.

Ele conquistou sua última pole justamente neste circuito no início da temporada. A rodada com quatro corridas neste final de semana em Goiânia será formada por duas provas no circuito completo no sábado, ao passo que as duas provas do domingo serão no anel externo.

No próximo sábado (18), a classificação será às 11h, enquanto a largada da primeira corrida será dada às 13h40 e a segunda às 14h18. No domingo, a classificação ocorre um pouco mais cedo, às 10h30 e as duas provas serão às 13h10 e 13h48, respectivamente.

As classificações para as duas etapas poderão ser vistas no Motorsport.com. As duas corridas de sábado e as duas de domingo também, sendo ainda exibidas ao vivo na TV Band e no SporTV.

PROGRAMAÇÃO DAS OITAVA E NONA ETAPAS DA STOCK CAR PRO SERIES 2021

Sexta-feira, 17 de setembro

09h25/09h35: Shakedown – circuito misto

11h15/11h45: 1º treino 1º grupo – circuito misto

11h55/12h25: 1º treino 2º grupo – circuito misto

Sábado, 18 de setembro

10h15/10h25: Warm-up – circuito misto

11h00/11h45: Classificação/8ª etapa – circuito misto

13h40: Largada da 1ª prova/8ª etapa – circuito misto

14h18: Largada da 2ª prova/8ª etapa – circuito misto

Domingo, 19 de setembro

08h00/08h30: 2º treino/1º grupo – anel externo

08h40/09h10: 2º treino/2º grupo – anel externo

10h30/11h15: Classificação/9ª etapa – anel externo

13h10: Largada da 1ª prova/9ª etapa – anel externo

13h48: Largada da 2ª prova /9ª etapa – anel externo

