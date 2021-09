No próximo fim de semana a Stock Car terá rodada dupla, com a realização das oitava e nona etapas da temporada, cada uma com duas corridas. Mas desta vez será diferente. Uma etapa será disputada no circuito misto e a outra no anel externo do Autódromo de Goiânia.

"Corrida no anel externo é sempre uma prova mais desafiadora para qualquer piloto, principalmente em uma categoria como a nossa, em que as diferenças de tempo entre a maioria são de milésimos e centésimos de segundo", diz Bruno Baptista, piloto do carro #44 que passou a ocupar a sexta posição do campeonato brasileiro logo após a última etapa, em Curitiba.

O mais difícil mesmo será fazer tantas coisas, e tão diferentes, em tão pouco tempo: “Quatro corridas em 24 horas já é um bom desafio, que fica maior tendo que correr no circuito misto em um dia e no anel externo no outro."

"Cada tipo de pista pede acertos do carro e pilotagem diferentes. Mas em Goiânia costumo ir bem. No ano passado fiz um pódio e, neste ano, saí em quarto na abertura da temporada. Será mais uma boa experiência”, completa o piloto, que corre com o Toyota Corolla.

A oitava etapa será disputada no circuito misto, com treinos na sexta-feira, 17, e classificação e as corridas no sábado, 18. No domingo, 19, serão realizados treinos, classificação e corridas da nona etapa, no anel externo.

As classificações para as duas etapas poderão ser vistas no Motorsport.com. As duas corridas de sábado e as duas de domingo também, sendo ainda exibidas ao vivo na TV Band e no SporTV.

PROGRAMAÇÃO DAS OITAVA E NONA ETAPAS DA STOCK CAR PRO SERIES 2021

Sexta-feira, 17 de setembro

09h25/09h35: Shakedown – circuito misto

11h15/11h45: 1º treino 1º grupo – circuito misto

11h55/12h25: 1º treino 2º grupo – circuito misto

Sábado, 18 de setembro

10h15/10h25: Warm-up – circuito misto

11h00/11h45: Classificação/8ª etapa – circuito misto

13h40: Largada da 1ª prova/8ª etapa – circuito misto

14h18: Largada da 2ª prova/8ª etapa – circuito misto

Domingo, 19 de setembro

08h00/08h30: 2º treino/1º grupo – anel externo

08h40/09h10: 2º treino/2º grupo – anel externo

10h30/11h15: Classificação/9ª etapa – anel externo

13h10: Largada da 1ª prova/9ª etapa – anel externo

13h48: Largada da 2ª prova /9ª etapa – anel externo

