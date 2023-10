Felipe Fraga dominou a disputa do treino classificatório do GP de Buenos Aires, prova válida pela nona etapa da Stock Car.

O piloto da Blau Motorsport liderou o Q1, o Q2 e garantiu a primeira posição do grid com uma vantagem de apenas nove milésimos em relação a Gianluca Petecof, segundo colocado. Foi a segunda pole do Time Azul na temporada, ambas com o Cruze #88.

“Fazer a pole na Stock Car é uma das sensações mais gratificantes que existem. Eu diria até que é maior do que ganhar o campeonato, porque a disputa por cada milésimo de segundo é decisiva. E hoje conseguimos ser muito assertivos".

Só tenho que agradecer a toda equipe, que me entregou um carro perfeito, rápido e eu soube ter tranquilidade ao longo de todo o quali para extrair o melhor do nosso equipamento”, afirmou o piloto do Tocantins.

Fraga vai agora em busca da sua primeira vitória na temporada. No entanto, o vencedor do GP de Buenos Aires de 2017 - última passagem da Stock Car pela Argentina - garante que subir ao degrau mais alto do pódio não será seu principal objetivo amanhã:

“Precisamos fazer o maior número de pontos possíveis, pois estamos escalando a tabela de classificação e nosso objetivo é brigar pelo título. Para ser campeão é preciso maximizar os pontos nas duas provas e isso é mais importante do que vencer corridas”.

Mas Fraga não é o único piloto da Blau Motorsport que pode alcançar o pódio na disputa deste domingo. Allam Khodair não conseguiu encaixar uma boa volta no quali e vai largar em 23o. No entanto, o ritmo do carro deixou o Japonês Voador animado para buscar um troféu na segunda prova.

“Temos um carro muito competitivo, mas hoje infelizmente não foi nosso dia. Ao longo do final de semana sentimos inclusive que nosso equipamento desempenha melhor com os pneus um pouco mais desgastados do que com os novos".

"Então agora é pensar em possíveis estratégias para a segunda prova: seja escalando o pelotão ainda na primeira corrida, seja preparando o carro para a segunda prova. Temos opções e estamos confiantes”, disse o piloto do Cruze #18.

A largada do GP de Buenos Aires está marcada para as 10h30 e conta com transmissão ao vivo do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

