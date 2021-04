A trajetória do engenheiro Joselmo Barcik se mistura com a rica história da Stock Car. Depois de entrar na categoria como ajudante geral em oficina há mais de duas décadas, Polenta, como é conhecido nos autódromos, passou por todas as funções: mecânico, primeiro mecânico, telemetrista, engenheiro e chefe de equipe. Ganhou campeonatos em todas elas e agora parte para o sonho de comandar sua própria equipe.

E a escuderia já nasceu grande, com o nome Shell V-Power, da marca que é a maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo. É nesta novíssima estrutura que os Chevrolet Cruze de Átila Abreu e Galid Osman são preparados para pódios e vitórias.

“A expectativa é bem grande para colocar os carros na pista pela primeira vez, 'ver' todo nosso trabalho para deixar o carro em ordem finalmente acelerar para valer. Os carros que eu fiz sempre andaram bem em Goiânia, por isso nossa expectativa é a melhor possível. O carro andou bem nos testes e esperamos poder repetir o desempenho na corrida e quem sabe andar nas posições de cima ou até beliscar um pódio”, disse Polenta.

O primeiro capítulo dessa nova história começa a ser escrito em Goiânia, palco da etapa de abertura do campeonato neste fim de semana. O autódromo já viu vitórias dos dois pilotos e do chefe da equipe.

Átila já venceu no traçado goiano, de ponta a ponta em 2017. Um ano antes foi a vez de Galid subir no mais alto degrau do pódio. Os dois esperam retomar a trilha de sucessos, depois de um difícil ano de 2020 em que não tiveram um carro tão competitivo para disputar as vitórias.

Iniciando seu 14º ano na categoria, a trajetória de Átila na Stock Car já teve praticamente todos os ingredientes, exceto o título. Já foi vice-campeão, já chegou por mais de uma vez em terceiro lugar na classificação geral, além de 'Rookie of the Year' (novato do ano). Ele tem 15 vitórias, ocupando a 11ª posição no ranking de maiores vencedores na história da Stock Car, iniciada em 1979 –entre os pilotos ativos, o sorocabano é o quinto maior vencedor.

“Estrar um novo carro em uma equipe completamente nova é uma sensação muito boa. O carro apresentou bons resultados nos testes e deixou a todos com uma expectativa muito positiva para ver o desempenho nas pistas", afirmou Abreu.

"Goiânia é uma pista que eu gosto muito, já venci por aqui e quero voltar ao pódio o quanto antes. O novo formato das corridas deixa ainda mais disputado o campeonato e espero que a gente consiga entender bem o carro e o regulamento para estar andando na frente o mais rápido possível. Estou com boas expectativas para 2021", completou o piloto do carro #51 da equipe Shell V-Power.

Já Galid parte para a décima temporada na Stock Car –a terceira como piloto Shell. 'Rookie of the Year' de 2012, ele tem duas vitórias na categoria, sendo a mais recente delas justamente em Goiânia.

“Estou esperançoso para a nova temporada. De poder enfim colocar o carro novo que desenvolvemos junto com o Polenta. Tivemos pouco tempo de testes, vai ser importante os treinos para dar o ajuste final no carro que me pareceu bem rápido nos testes. A pista é familiar, venci lá em 2016 e espero repetir o bom desempenho que sempre tive em Goiânia", disse Osman.

A categoria terá novidades na pista em 2021. Em vez das 18 provas do ano passado, serão 24 ao todo, sempre com rodadas duplas disputadas sem interrupção entre as baterias 1 e 2. O número de descartes dos piores resultados aumenta de três para quatro e agora são seis e não mais cinco os pilotos do grid carregando lastro de sucesso conforme a classificação do campeonato.

As atividades em Goiânia têm início na tarde de sexta-feira, com os treinos livres. No sábado acontece o quali. A largada no domingo está marcada para 15h10, com transmissão ao vivo de Band e SporTV, além dos canais digitais da Stock Car.

Os pilotos e suas marcas:

Nome: Átila Abreu

Idade: 33

Residência: Sorocaba (SP)

Número: 51

Equipe: Shell V-Power – Pole Motorsports

Temporadas na Stock Car: 14

Vitórias: 15

Poles: 10

Pódios: 41

Principais conquistas na carreira: Vice-campeão da Stock Car (2014), terceiro colocado na Stock Car (2012 e 2017), Maior vencedor da temporada 2018 da Stock Car, Maior número de poles na temporada 2013 da Stock Car, Autor da melhor ultrapassagem da temporada na Stock Car (2015), Rookie of the Year da Stock Car (2008), Campeão da Porsche Cup Endurance Series 3.8 (2019), Vice-campeão F-BMW (2004), Finalista dos X-Games GRC Lites (2014)

Temporadas com a Shell: 5

Nome: Galid Osman

Idade: 35

Residência: São Paulo (SP)

Número: 28

Equipe: Shell V-Power – Pole Motorsports

Temporadas na Stock Car: 10

Vitórias: 2

Poles: 2

Pódios: 6

Principais conquistas na carreira: Rookie of the year na Stock Car (2012), 4º colocado na Copa Chevrolet Montana (2011)

Principais resultados na Stock Car: 14º no campeonato de 2016

Temporadas com a Shell: 3

Confira a programação da Stock Car em Goiânia:

Sexta-feira, 23 de abril

12h25 - 12h40 – Shakedown

14h20 - 16h05 – Treino extra

Sábado, 24 de abril

9h25 – Treino livre 1

12h25 – Treino livre 2

15h05 – Classificação

Domingo, 25 de abril

15h10 – Corrida 1

15h43 – Corrida 2

.