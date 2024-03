A Stock Car Pro Series dá o pontapé inicial ao campeonato de 2024 neste fim de semana em Goiânia, no torneio que marca a 45ª temporada da história da maior e mais importante categoria do automobilismo brasileiro.

Como tradição, o Motorsport.com terá fará a cobertura completa do ano, com matérias exclusivas, além das transmissões na Motorsport.tv em português e em inglês, chegando a mais de 150 países do globo terrestre.

Como homenagem a um dos gigantes do esporte a motor nacional, a primeira etapa de 2024 terá como nome GP Wilson Fittipaldi Jr., em lembrança ao ex-piloto e vice-campeão da categoria em 1991.

Os primeiros dois treinos livres acontecem nesta sexta-feira, às 11h e 15h, respectivamente. No sábado, às 11h o treino de classificação, sendo que a corrida 1 (sprint) acontece às 14h40. No domingo, a prova principal, ao meio-dia.

Fim de semana

No parágrafo acima você percebeu que há uma grande diferença no formato do fim de semana, com cada uma das duas provas em dias diferentes, não mais uma seguida da outra, como era até o ano passado.

No sábado, será realizada a corrida sprint, de 30 minutos + 1 volta. No domingo, o evento principal, com uma prova de 50 minutos + 1 volta.

Além disso, o treino de classificação também contará com mudanças. A primeira parte da sessão, o Q1, contará com todos os carros na pista, mas divididos em dois grupos. O Q2 será mais ‘encorpado’ em comparação à regra anterior, com os 20 melhores -- antes avançavam os 15.

O Q3 agora contará com oito carros brigando pela pole, não seis, como era anteriormente. O resultado do quali forma o grid da corrida do domingo. Para a sprint do sábado, o grid será formado com a inversão do top 12.

Corridas

Além das durações, a dinâmica das corridas deve sofrer alterações. Tudo por causa do push to pass. O número de vezes em que um piloto poderá adicionar potência extra em seu carro vai aumentar substancialmente: 44 pushes por fim de semana. Porém, a duração de cada um deles também mudará, com apenas 8 segundos de boost. Não há mais intervalo obrigatório entre os acionamentos. Os novatos terão quatro a mais. Quem for contemplado pelo fan push terá mais quatro, porém só poderão ser utilizados na corrida principal.

A pontuação também será diferente, com a corrida principal dando ao vencedor 80 pontos, sendo 55 tentos para quem triunfar na sprint. A pole position continua oferecendo duas unidades na tabela de classificação. Confira:

Posição de chegada Corrida Sprint Corrida Principal 1 55 80 2 50 74 3 46 69 4 42 64 5 38 59 6 36 55 7 34 51 8 32 47 9 30 43 10 28 40 11 26 37 12 24 34 13 22 31 14 20 28 15 18 25 16 16 22 17 14 19 18 13 17 19 12 15 20 11 13 21 10 12 22 9 11 23 8 10 24 7 9 25 6 8 26 5 7 27 4 6 28 3 5 29 2 4 30 1 3

Outra mudança importante é o número de descartes. Até o ano passado, os piores quatro resultados de cada piloto eram 'deixados de lado' antes da decisão. A partir de agora, apenas dois serão excluídos do somatório de cada competidor.

Calendário

Assim como no ano passado, a Stock Car terá 12 etapas em 2024. As novidades ficam por conta de Belo Horizonte, que deve receber os carros da categoria nas ruas da capital mineira no fim de semana de 18 de agosto.

Além disso, o Uruguai pode ter uma etapa no final de outubro, além do possível retorno a Santa Cruz do Sul, em 8 de setembro. O Autódromo de Brasília está previsto no calendário, na penúltima etapa, em 24 de novembro. A final ocorre mais uma vez em Interlagos, no dia 15 de dezembro.

Pilotos e equipes

Como acontece todos os anos, a ‘dança dos assentos’ marcou o período sem corridas. A se destacar, a ‘troca’ de lugares envolvendo Julio Campos e Rafael Suzuki. ‘Julinho’ deixou a TMG e foi para a Pole Motorsport, no lugar de Suzuki, que foi para o time chefiado por Thiago Meneghel.

Felipe Baptista deixou a KTF Sports e desembarcou na Crown Racing. Nelsinho Piquet, que era da Crown, agora é piloto da Cavaleiro Sports. Ele terá como companheiro de equipe Gaetano di Mauro, que competia pela Hot Car.

Outros dois nomes estão ligados às novas equipes que chegam à Stock. Lucas Khol, que era da Hot Car, e Gabriel Robe, antigo campeão da Stock Light e 2º na Stock Series ano passado, agora fazem parte da Garra Racing, que também atua na principal categoria de acesso à Stock Car.

Raphael Teixeira começa o ano como o único piloto da ASR Competições, equipe sediada em Aparecida de Goiânia, em Goiás. As ausências sentidas são da Hot Car, que não se inscreveu para este ano na Stock Car Pro Series, além dos pilotos Dênis Navarro e o campeão de 2015 Marcos Gomes, que formavam a dupla de competidores da Cavaleiro Sports há algumas temporadas.

O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!