A Stock Car Pro Series deu o pontapé inicial para a primeira etapa da temporada de 2024 em Goiânia. Nesta manhã foi realizado o primeiro treino livre no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Quem saiu na frente foi Felipe Baptista, ao liderar o primeiro treino livre com o tempo de 1min27s325. O jovem piloto compete em 2024 pela Crown Racing. Exatamente meio segundo atrás veio Arthur Leist, que neste ano compete pela Full Time Sports.

Outro piloto que mudou de ares em 2024 foi o terceiro colocado. Nelsinho Piquet, da Cavaleiro Sports, colocou seu Chevrolet Cruze no terceiro posto, fazendo parte do primeiro grupo que foi à pista. Ricardo Zonta e Gabriel Robe, que também estreia na nova equipe Garra Racing, completaram o top 5.

Rubens Barrichello fez o sexto melhor tempo, seguido de Daniel Serra, Lucas Foresti, Gabriel Casagrande e Rafael Suzuki.

A sexta-feira ainda será completada com mais um treino livre, às 15h. No sábado, às 11h, acontece o classificatório, com a corrida sprint com largada prevista às 14h40. No domingo, a corrida principal acontece ao meio-dia. Quali e corridas terão transmissão AO VIVO do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultado

Pos. # Piloto Tempo/Dif. 1 121 Felipe Baptista 1:27.325 2 81 Arthur Leist 0,500 3 33 Nelson Piquet Jr 0,611 4 10 Ricardo Zonta 0,710 5 35 Gabriel Robe 0,828 6 111 Rubens Barrichello 0,856 7 29 Daniel Serra 0,881 8 12 Lucas Foresti 1,042 9 83 Gabriel Casagrande 1,055 10 8 Rafael Suzuki 1,066 11 90 Ricardo Mauricio 1,077 12 95 Lucas Kohl 1,168 13 11 Gaetano Di Mauro 1,198 14 21 Thiago Camilo 1,226 15 19 Felipe Massa 1,255 16 91 Eduardo Barrichello 1,262 17 51 Atila Abreu 1,280 18 38 Zezinho Muggiati 1,323 19 28 Enzo Elias 1,395 20 0 Caca Bueno 1,398 21 4 Julio Campos 1,401 22 30 Cesar Ramos 1,484 23 44 Bruno Baptista 1,635 24 101 Gianluca Petecof 1,679 25 85 Guilherme Salas 2,083 26 88 Felipe Fraga 2,099 27 18 Allam Khodair 2,213

