A grande palavra do paulista Gianluca Petecof na temporada 2023 da Stock Car, a primeira completa dele, é evolução. E foi concretizada na etapa passada, no Velocitta: pela primeira vez em sua carreira, ele foi o maior pontuador de um evento da maior categoria do automobilismo brasileiro, com 43 pontos.

Além disso, subiu pela primeira vez ao pódio, com o segundo lugar na primeira corrida do domingo. De quebra, ainda ganhou 11 posições no campeonato: subiu de 23º para 12º, com 100 pontos.

E não foi apenas um brilho isolado. Se pegarmos o recorte das últimas duas etapas do campeonato, em Interlagos e no Velocitta, piloto apoiado pela Shell V-Power, marca que lhe deu as primeiras grandes chances no automobilismo foi o terceiro maior pontuador, com 68 pontos em 112 possíveis.

Petecof só ficou atrás do paranaense Ricardo Zonta, outro piloto apoiado pela Shell V-Power, com 71; e do argentino Matías Rossi, que marcou 85. E ambos estão dentro do top 10 do campeonato.

O crescimento no ano faz com que o paulista da equipe Full Time Sports, atual líder entre os concorrentes a estreante do ano em 2023, pense em uma vaga entre os dez primeiros colocados também no campeonato.

E o anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, com 2.695 metros de extensão, será mais um passo importante para o piloto do Toyota Corolla #101, que correu no traçado em uma das chances que teve de correr provas independentes na temporada passada.

Para este fim de semana, as altas temperaturas previstas para a capital de Goiás serão um grande desafio para carros e pilotos. Neste fim de semana, uma forte onda de calor deve atingir o país nesta semana, de acordo com a meteorologia. São esperadas temperaturas máximas de 38°C no fim de semana da Stock Car em Goiânia.

"O Velocitta é uma das pistas em que eu já corri de Stock no ano passado", disse. "É um dos traçados mais complexos do calendário, mas que todo mundo gosta muito. Chegamos aqui depois de três etapas fortes para nós".

"A sequência boa começou lá em Tarumã e venho de uma etapa superpositiva em Interlagos, com dois top 10 nas duas corridas. Ainda está faltando aquele pódio, que vem batendo na trave faz um tempo, mas o principal foco é continuar o nosso trabalho".

"A melhora, o avanço desde o início da temporada têm sido nítidos. Estou muito feliz com o nosso momento e vamos continuar a trabalhar. Quem sabe esse pódio desencanta dessa vez".

A classificação e as corridas válidas pela sétima etapa da temporada 2023 da Stock Car terão transmissões ao vivo em português e em inglês pelo Motorsport.com e a Motorsport.tv.

Qual a DIFERENÇA entre o domínio de Max com a Red Bull e o pico de Hamilton/Mercedes? E a McLaren?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #243 – Quem faz da F1 em 2023 um verdadeiro fiasco?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: