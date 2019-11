O flamenguista Thiago Camilo terá nesse fim de semana a oportunidade de celebrar tanto um possível título de seu clube do coração, quanto possíveis vitórias no autódromo de Goiânia, circuito onde é disputada a 11ª etapa da Stock Car. No entanto, o piloto da Ipiranga diz que, em caso de título ou vitória, suas celebrações e homenagens serão voltadas ao amigo de infância Tuka Rocha, falecido no último domingo.

Comentando sobre a possibilidade de vencer novamente em Goiânia, onde já triunfou nesta temporada, Camilo destacou a importância de aproveitar o fim de semana para reduzir a vantagem do líder do campeonato, Daniel Serra, em relação a ele.

“Nosso objetivo é depender só da gente, sem precisar de nenhuma combinação matemática para ser campeão. Esse seria o ideal”, afirmou o piloto da Ipiranga. “Nosso objetivo aqui é tentar maximizar os pontos e tentar sair com a menor diferença possível para o Daniel”.

“Sabemos que ele tem uma constância muito boa - esse regulamento permite isso. E quando você está em uma situação de administrar, consegue trabalhar um pouco mais fácil com as duas corridas. Mas acredito que a gente tenha condições de brigar pela vitória aqui em Goiânia novamente”.

Quando questionado pelo Motorport.com sobre como pretendia celebrar um possível título do Flamengo, que disputa neste sábado a final da Taça Libertadores da América, Camilo revelou que havia preparado uma homenagem ao clube, mas que cancelou os planos e decidiu homenagear Tuka Rocha, seu amigo de infância que faleceu na última semana após sofrer um acidente aéreo na Bahia.

“Eu tinha planejado fazer uma homenagem para o Flamengo no meu capacete, mas embora seja meu time do coração e eu esteja torcendo muito, tudo isso acabou indo por água abaixo por respeito ao [ocorrido com] meu amigo de infância, o Tuka, que torcia pelo mesmo time que eu”.

O piloto explicou ainda que o amigo se tornou flamenguista após defender as cores do clube na Superleague Fórmula, em 2008. A categoria de monopostos era disputada por equipes associadas à clubes de futebol, e o Flamengo era ao lado do Corinthians, um dos representantes do país na competição.

“Depois que defendeu o Flamengo na Superleague, ele passou a torcer e a ter um grande carinho pelo time”, revelou Camilo. “Ele chegou a fazer uma apresentação no Maracanã depois de ser segundo na corrida em Donington: ele entrou no estádio com o troféu; e eu estava junto. Então, com o que aconteceu com ele, homenagear o Flamengo deixou de ser prioridade”.

“Vou torcer muito, mas não planejo fazer festa caso o Flamengo ganhe, vou torcer mais no meu canto em respeito a tudo o que aconteceu nesta semana. O silêncio nesse momento é [um sinal de] respeito ao Tuka”.

Ao invés de homenagear o time do peito, Camilo homenageará Tuka correndo com o #25, número que o amigo usou ao longo da carreira no automobilismo.

