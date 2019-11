Atualização: Após inspeção técnica, foi constatada uma falha na luz de freio no carro de Ricardo Maurício, que acabou sendo desclassificado da prova. Clique aqui para mais detalhes.

Se o sábado havia sido desastroso para Ricardo Maurício, por ter que lidar com as consequências da chuva que assolou Goiânia, o domingo foi redentor para o piloto veterano da Eurofarma.

O atual campeão da Corrida do Milhão largou da 27º colocação na corrida 1, contou com uma estratégia conservadora na prova e garantiu o 16º lugar. Na corrida seguinte, ‘Ricardinho’ atacou e conseguiu o quarto triunfo do ano. Além disso, ele conseguiu se manter na segunda posição no campeonato com a mesma diferença para Daniel Serra, 18 pontos.

“Fomos para a corrida 1 com pneus ruins, não estávamos apostando que conseguiríamos pontuar bem, tendo que abastecer com o galão inteiro. Eu queria ir com bons pneus para a segunda corrida, não queria parar no final da primeira prova. Fiz a troca de pneus no pit stop obrigatório, estávamos focados em fazer um 18º ou 19º.”

“Sabendo que muitos pilotos param no final da corrida para colocar pneus bons e focar na segunda corrida, a minha estratégia foi diferente, era conseguir quatro ou cinco posições a mais do que eles. Estando um pouco mais à frente, eu teria que usar menos botões de ultrapassagem e esse pneu com 10 voltas a mais, não ia fazer diferença, eles não teriam tanta vantagem comigo largando a segunda corrida mais à frente.”

Começando em 16º, a costumeira confusão após a largada foi preponderante para Maurício avançar, antes de dar os botes finais.

“Acabou que na segunda corrida deu um bololô na largada, de 16º já passei em nono na primeira volta. Tive que manter a calma para saber usar os botões de ultrapassagem na hora certa, sabendo que já ia ultrapassar alguns pilotos no pit stop, por ter abastecido mais na primeira corrida e ter conservado pneus.”

Valdeno Brito, que liderou o maior número de voltas da segunda corrida viu a vitória e o pódio escorrerem de suas mãos. O ‘Expresso da paraíba’ até tentou resistir, gastando seu último botão de ultrapassagem em duelo direto com Maurício, mas sem sucesso. Na chegada, o piloto da Eurofarma esbanjou, utilizando o dispositivo na linha de chegada.

“Quando passei o Valdeno, eu vi que ele também tirou o pé. Todos estavam muito preocupados, aqui é uma pista quente, todos andando no limite do combustível, então depois eu também tirei o pé, tinha mais um botão de ultrapassagem e usei só para garantir a vitória.”

Temporada histórica

