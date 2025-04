Stock Car: Gianluca Petecof assina com CAR Racing KTF para 2025

Gianluca Petecof está de casa nova para sua terceira temporada completa na Stock Car. O piloto que completa uma década competindo com as cores da Shell terá o carro #101 preparado pela equipe Car Racing KTF em 2025.

Estreante do ano em 2023 e vencedor de corrida no ano passado, Petecof despontou na Stock Car depois de uma bem-sucedida carreira em monopostos na Europa.

Pioneiro da Academia Shell Racing, ele foi adolescente representar a marca correndo de kart nos principais campeonatos no mundo. A performance chamou atenção da Ferrari Driver Academy e garantiu ao paulista de 22 anos três anos na laureada equipe Prema, a maior força das categorias de base na Europa.

Em duas temporadas na F4, Petecof venceu seis corridas, terminando 2019 como vice-campeão da F4 Italiana, a mais forte categoria da modalidade no mundo. No ano seguinte, subiu para a Formula Regional Europeia e levantou o título em cima do seu companheiro de equipe Arthur Leclerc. A conquista rendeu à época os pontos da superlicença para competir na F1.

Mas o impacto da pandemia no esporte a motor forçou o piloto a retornar ao Brasil, ainda que tenha feito algumas provas pela F2 em 2021. Gianluca então realizou uma temporada parcial e duas completas na Stock Car. Ele tem 59 corridas na categoria, com cinco pódios e uma vitória, conquistada no ano passado no Velopark.

A chegada de Petecof com a Shell à Car Racing KTF coincide com o lançamento dos carros da nova geração na Stock Car. A temporada 2025 marca o ingresso de uma nova montadora, a Mitsubishi, bem como a estreia de SUVs na categoria.

Os novos modelos foram entregues para as equipes na semana passada e começaram a ser montados em vista à abertura da temporada, marcada para o primeiro fim de semana de maio em Interlagos.

“Grande mudança de equipe para 2025”, disse Petecof. “Estarei com a CAR Racing KTF, uma equipe que apesar de nunca ter representado, conheço bem tanto pela Stock Car quanto por antes. Tenho uma boa relação com o time e conheço seus profissionais e meus companheiros de equipe há tempos, pois corremos juntos no kart desde a categoria Mirim.”

“É um ambiente muito familiar e estou animado. Sabemos que a Stock Car é uma categoria muito competitiva e só quero ter as melhores condições e competir em um ambiente onde me sinta confortável para brigar por vitórias e, quem sabe, um título nos próximos anos”, completou o piloto.

Com uma respeitável sede própria em um complexo de mais de 3 mil metros quadrados em Cotia (SP), a equipe Car Racing KTF foi fundada em 2018 e rapidamente despontou como uma das organizações mais exitosa do automobilismo brasileiro. O time conquistou três títulos na Stock Light e múltiplas vitórias na Stock Car, a mais recente delas justamente na última corrida de 2024, em Interlagos.

BORTOLETO REVELA CONVERSA COM MARKO, Verstappen mostra DESCONFORTO em situação da RBR, Yuki ALARMADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!