Felipe Baptista, da Crown Racing, venceu a corrida sprint da Super Final da Stock Car, em Interlagos. Com o triunfo do piloto do carro #121, a disputa pelo título do campeonato ainda se mantém aberta, inclusive para Baptista.

Em entrevista ao podcast do Motorsport.com Brasil, o piloto contou como venceu a molhada corrida da tarde de sábado, superando os desafios.

"Acredito que não teve muita dificuldade, acho que a gente conseguiu encontrar logo de cara ali qual que era o caminho ideal da pista, entender pontos de freada e tudo mais".

"Mudou muito a questão do asfalto em relação ao que a gente tinha antes, então a galera acho que ainda estava tentando fazer um traçado um pouco no estilo antigo, no asfalto antigo".

Baptista também falou de uma inspiração para tais novas táticas na corrida em Interlagos: o piloto de Fórmula 1, Max Verstappen.

"E logo de cara, eu já testei coisa nova ali, para quem acompanhou a Fórmula 1, viu o que [Max] Verstappen estava fazendo. Então, basicamente, o traçado que ele estava fazendo estava funcionando, não é atoa que ele fez o que fez".

"Então usar um pouco ali da estratégia dele, de tentar pegar a zebra interna, de fazer um traçado mais parecido ali com o seco e funcionou muito bem, então consegui ampliar bastante a vantagem.

Mesmo assim, o trabalho com a equipe foi necessário para conseguir superar um dos rivais, Ricardo Zonta:

"Estava difícil de passar o [Ricardo] Zonta. Acaba que, às vezes, tem um pouco de diferença de motor, e o motor do Zonta estava um pouquinho superior, então estava difícil, mesmo saindo melhor do que ele ali na última curva, com push ou sem push, estava difícil de chegar lado a lado".

"Para não se arriscar, eu decidi entrar no box junto com o time e fazer esse undercut em cima dele, para poder forçar bastante na entrada do box, forçar bastante da saída do box e vir gastando push até ele entrar no box".

"Então a gente conseguiu fazer essa ultrapassagem em cima dele sem precisar dividir curva e etc.. Então foi realmente uma estratégia muito boa".

"E, quando a gente estava na frente dele, a gente foi só ampliando e ampliando a vantagem".

Mesmo com a ameaça de outros dois candidatos ao título, a estratégia dos boxes funcionou bem, garantindo a vitória.

"A gente estava ali com um pouco de receio de talvez o [Felipe] Massa e o [Rafael] Suzuki, que estavam gastando bastante push, passar a gente, então a gente estava gastando um push por volta para poder manter essa distância um pouco mais segura".

"E quando voltou todo mundo do box a gente viu que realmente estava bem tranquilo e foi só trazer para casa [o troféu].

