Stock Car: Felipe Baptista vence sprint da Super Final e decisão do título fica para o domingo

A Stock Car Pro Series finalizou o sábado em Interlagos com uma corrida dramática! A corrida sprint foi marcada pela chuva e o caos mas, no meio disso tudo, o top 5 foi formado pelos candidatos ao título, com a vitória de Felipe Baptista, com Ricardo Zonta em segundo e Júlio Campos em terceiro, enquanto o líder Gabriel Casagrande ficou com a quarta posição.

Gabriel Casagrande, Felipe Massa, Dudu Barrichello, Gaetano di Mauro, Rafael Suzuki, Enzo Elias e Arthur Leist fecharam os dez primeiros.

Com os resultados deste sábado, restam cinco candidatos ao título para o domingo: Gabriel Casagrande (857), Júlio Campos (827), Ricardo Zonta (824), Dudu Barrichello (813) e Felipe Massa (811).

O drama começou antes mesmo da largada, com a chegada da chuva, forçando os pilotos a trocarem os pneus slick pelos de pista molhada já no grid. Mas nem todos optaram pela mudança, arriscando com uma estratégia bem diferente.

Com isso, foi determinada uma largada em fila indiana sob SC. E, mesmo com os para-brisas ligados, algumas equipes foram vistas preparando os pneus slick já no início da regressiva de 30 minutos, com Camilo sendo o primeiro a fazer a troca e imediatamente levando outros aos boxes.

A bandeira verde veio com 24min ainda no relógio. Gaetano se manteve na ponta com Zonta em segundo, Suzuki em terceiro, Felipe Baptista e Mugiatti no top 5. Líder do campeonato, Casagrande subia para 10º.

Para tornar tudo ainda mais dramático, a chuva veio com tudo após dez minutos de prova, trazendo o caos. Nesta confusão, a dupla da Eurofarma se encontrou na saída do Pinheirinho, fazendo com que ambos rodassem. Isso levou a mais uma entrada do SC.

Com 16min ainda no relógio, veio a relargada. A disputa entre di Mauro e Zonta pela ponta vinha quente, mas o líder acabou tomando um toque por trás e rodou, caindo para sexto. Com isso, tínhamos um top 4 formado pelos candidatos ao título, com Zonta à frente de Baptista, Suzuki e Massa. Nesta confusão, a janela de paradas foi aberta, levando vários imediatamente aos boxes.

Mesmo nos boxes, o caos reinava, com Serra acertando os mecânicos da Eurofarma e Camilo, Cacá e Foresti se envolvendo em uma confusão na saída do pitlane.

Com o fim da janela de paradas, Felipe Baptista reassumiu a ponta, com Zonta, Campos, Casagrande e Massa completando o top 5.

No final, Felipe Baptista conseguiu uma vitória importante para se manter vivo na luta pelo título. Ricardo Zonta e Júlio Campos completaram o pódio. Gabriel Casagrande, Felipe Massa, Dudu Barrichello, Gaetano di Mauro, Rafael Suzuki, Enzo Elias e Arthur Leist fecharam os dez primeiros.

A Stock Car Pro Series volta à pista de Interlagos no domingo para conhecer o grande campeão da temporada 2024. A largada está marcada para 14h20, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado da corrida sprint da Stock em Interlagos:

1 - Felipe Baptista

2 - Ricardo Zonta

3 - Júlio Campos

4 - Gabriel Casagrande

5 - Felipe Massa

6 - Gaetano di Mauro

7 - Dudu Barrichello

8 - Rafael Suzuki

9 - Enzo Elias

10 - Arthur Leist

11 - Lucas Foresti

12 - Gianluca Petecof

13 - Gui Salas

14 - Zezinho Mugiatti

15 - Cacá Bueno

16 - Cesar Ramos

17 - Allan Khodair

18 - Bruno Baptista

19 - Bruna Tomaselli

20 - Felipe Fraga

21 - Victor Baptista

22 - Nelsinho Piquet

23 - Rubens Barrichello

24 - Átila Abreu

25 - Lucas Kohl

26 - Daniel Serra

27 - Thiago Camilo

28 - Witold Ramasauskas

29 - Ricardo Maurício

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!