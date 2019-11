Shell protesta por punição da CBA contra fotógrafo na Stock Car

A Stock Car segue movimentada dentro e fora das pistas na temporada 2019. A categoria máxima do automobilismo brasileiro teve belas provas na rodada dupla deste domingo, no Velo Città, mas o agito não se restringiu às batalhas entre os pilotos no circuito paulista.

Embora a segunda corrida da etapa de Mogi Guaçu tenha ficado marcada por várias disputas ferrenhas, uma das maiores polêmicas deste fim de semana aconteceu nos bastidores. Tudo por causa da suspensão do fotógrafo José Mário Dias, da Shell.

Uma das referências da fotografia automobilística, o paranaense tomou o gancho da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) por ter feito uma foto do carro de Ricardo Zonta, da Shell V-Power, em lugar supostamente irregular durante pit stop na Corrida do Milhão. Veja abaixo:

'Flagra' da suposta irregularidade de José Mário Dias Photo by: Divulgacao

Sem poder contar com o profissional na rodada do Velo Città, a equipe se manifestou divulgando "apenas imagens amadoras feitas pelos telefones celulares. A medida é um protesto pela ausência forçada do fotógrafo José Mário Dias na etapa".

Um comunicado do time deu mais detalhes: "Premiado e com vasta experiência, José Mário Dias é o fotógrafo oficial da maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil. Com o envio de fotos amadoras, a Shell expressa inconformidade com a punição imposta ao seu prestador de serviço".



Ao Motorsport.com, Dias falou sobre o gancho: "Quando a CBA me chamou para me ouvir, em nenhum momento eu pedi clemência. Disse que se eles acreditavam que eu estava fora das regras, estavam no direito de me punir".

"Mesmo dizendo que de acordo com a minha experiência automobilística eu estava em plena consciência de que em nenhum momento corri risco algum, como mostra a foto abaixo, que fiz no momento", seguiu Dias.

Foto de Ricardo Zonta realizada no momento em que José Mário Dias foi 'flagrado' em posição supostamente irregular Photo by: Divulgacao

"Dois motivos me deixam muito chateado: primeiro, o fato de eu não ter sido 'advertido', levei a punição "sem dó'; e o segundo e principal é que mais um monte de gente estava em posição irregular e apenas eu fui punido".

"Nitidamente não existem direitos iguais. Não tenho a menor ideia de qual é o motivo, não tenho nenhum problema com absolutamente ninguém da CBA. Enfim, é isso. Na próxima etapa, em Goiânia, estarei de volta de cabeça erguida e 'dentro do box'", completou o fotógrafo.

Versão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA)

Por meio de sua assessoria, a CBA reiterou seu posicionamento no caso: "A decisão de punição ao profissional de imprensa José Mario Dias foi tomada após criteriosa análise em que se constatou que o fotógrafo estava em local proibido –entrou em área de trabalho da Equipe Shell no pit lane, durante pit stop–, fato admitido pelo próprio em sua oitiva com os comissários de prova".

"Com isso, contrariou orientações passadas pelo diretor de prova em briefing realizado com os profissionais de imprensa. Por fim, a Confederação Brasileira de Automobilismo ressalta seu compromisso primordial e irrefutável de zelar pela segurança de todos os envolvidos em eventos desportivos sob sua chancela".

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa