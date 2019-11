Fernando Alonso disse que não descarta participar de corridas da Stock Car e que buscará mais informações para avaliar a possibilidade no futuro. O espanhol deu a declaração ao Motorsport.com na Argentina, onde a Toyota anunciou a entrada na categoria a partir de 2020.

Ao ser questionado pelo Motorsport.com sobre a possibilidade de disputar corridas na Stock Car, o bicampeão mundial de Fórmula 1 disse que não fecha as portas para nenhum desafio e que conhece a categoria por conversar com Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet.

"Sim (consideraria correr na Stock Car). Não sei exatamente quando ou como seria. Algumas coisas teriam que acontecer. Não fecho as portas para nada porque gosto de disputar corridas, gosto de esporte a motor e conheço a categoria por falar falar com Rubens (Barrichello) e Nelsinho (Piquet). Então por que não? Tentarei me informar melhor e vou avaliar a ideia".

Atualmente, o espanhol se prepara para disputar o Rally Dakar 2020. No último fim de semana, Alonso subiu pela primeira vez em uma prova de rali, em competição disputada na Arábia Saudita, mesmo país onde serão realizadas as etapas da próxima edição do Dakar.

O bicampeão da Fórmula 1 compete de rali pela equipe Toyota Gazoo Racing, mesma marca pela qual conquistou o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e pela qual venceu duas vezes as 24 Horas de Le Mans.

Veja imagens de Alonso em competições de rali pela Toyota:

