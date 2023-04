Carregar reprodutor de áudio

O carro de Gaetano di Mauro foi pego com irregularidades quanto à altura mínima do solo após inspeção realizada depois do treino de classificação para a corrida 1 deste domingo, em Goiânia, na abertura da temporada 2023 da Stock Car.

Como a variação superou a tolerância que consta em regulamento, de 2 mm, o piloto da Hot Car Competições havia sido enquadrado em artigos que o desclassificavam da etapa.

Mas, por meio da associação de pilotos, a ANESC e a Vicar, organizadora do evento, a Confederação Brasileira de Automobilismo foi solidária ao pedido das duas entidades para aplicar o regulamento que desclassifica Di Mauro, mas apenas da classificação.

Na prática, a decisão mantém a pena, mas traz Di Mauro de volta às corrida, mas largando da última posição na corrida 1, além do pagamento de multa de 50 UPs, aproximadamente R$ 22 mil, que devem ser quitada até a próxima atividade de pista do piloto.

A Hot Car emitiu um comunicado à imprensa comentando o ocorrido:

“Hoje nosso piloto Gaetano di Mauro terá de largar da última posição no grid, mesmo tendo se classificado em sexto no sábado. Após uma inconformidade técnica detectada na vistoria, foi decidido pela penalização do carro #11. A equipe Hot Car Competições ainda investiga o que pode haver ocorrido.”

Segundo apurado pelo Motorsport.com, pelo regulamento técnico, a distância mínima do solo e o assoalho em um carro da Stock Car é de 73 mm, sendo que o de Di Mauro estava 12 mm mais baixo do que o permitido. Como dito, a tolerância máxima permitida pelo regulamento é de 2 mm.

A rodada dupla que abre a temporada de 2023 da Stock Car tem início às 11h30, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.