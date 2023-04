Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series iniciou a temporada de 2023 com a corrida 1 em Goiânia. O tricampeão Daniel Serra foi o grande nome, conseguindo a vitória após segurar Bruno Baptista, que era o pole.

O piloto da Eurofarma se aproveitou de grande parada de sua equipe, saindo do terceiro lugar para a ponta na janela de pit stops. O jovem rival da equipe-irmã da RC bem que tentou no final, mas sem sucesso. Ricardo Zonta fechou o pódio.

Pai e filho, Rubens e Eduardo Barrichello, fecharam a prova em 14º e 15º, respectivamente.

A Corrida

Na largada, Bruno Baptista manteve a liderança, mas com Zonta assumindo a segunda posição. Na primeira volta, Rossi e Suzuki rodaram, mas conseguiram voltar à pista. Maurício, Serra e Casagrande completavam o top 5 ao final do primeiro giro.

Na abertura da terceira volta, Barrichello tocou em Cacá Bueno na curva 1, que rodou, mas sem ser atingido por outro competidor. A direção de prova prometeu investigar.

Felipe Fraga levou o carro #88 para os boxes após vários toques no início da prova, tendo sua corrida comprometida. Cacá Bueno fez o mesmo na volta seguinte.

Felipe Baptista foi considerado o responsável pela rodada de Suzuki e Rossi, tendo que pagar um drive through. Na sequência, os comissários decidiram que o toque entre Barrichello e Cacá não teria punição.

Na sétima volta, a janela para as paradas obrigatórias foi aberta, com Serra sendo o primeiro entre os ponteiros, junto com Casagrande, no giro seguinte.

Bruno Baptista fez o seu pit stop quando restavam 14 minutos. Zonta fez o mesmo quando o relógio apontava 12min30s para o final e Ricardinho foi o último entre aqueles que dominavam a corrida.

Após a janela, Serra era o novo líder, recebendo grande pressão de Bruno, com Zonta logo atrás.

Cacá Bueno e Fraga voltaram à pista, visando a corrida 2.

Nos minutos finais, Serra conseguiu abrir uma vantagem confortável, para confirmar a vitória. Baptista ficou com segundo posto e Zonta fechou o pódio.

Posição Carro Piloto Equipe 1 29 Daniel SERRA EUROFARMA-RC CHEVROLET 21 Voltas 2 44 Bruno BAPTISTA RCM MOTORSPORT TOYOTA +2.177 3 10 Ricardo ZONTA RCM MOTORSPORT TOYOTA +2.569 4 83 Gabriel CASAGRANDE A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET +9.075 5 33 Nelsinho PIQUET CROWN RACING TOYOTA +12.537 6 16 Thiago CAMILO IPIRANGA RACING TOYOTA +14.687 7 90 Ricardo MAURÍCIO EUROFARMA-RC CHEVROLET +16.649 8 18 Allam KHODAIR BLAU MOTORSPORT CHEVROLET +18.348 9 4 Julio CAMPOS LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET +22.199 10 80 Marcos GOMES CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET +22.346 11 30 Cesar RAMOS IPIRANGA RACING TOYOTA +22.462 12 73 Sergio JIMENEZ SCUDERIA CJ TOYOTA +23.387 13 12 Lucas FORESTI A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET +30.034 14 111 Rubens BARRICHELLO MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA +36.518 15 91 Dudu BARRICHELLO MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA +40.616 16 5 Denis NAVARRO CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET +40.963 17 95 Lucas KOHL HOTCAR CHEVROLET +45.499 18 3 Rodrigo BAPTISTA KTF SPORTS CHEVROLET +47.621 19 117 Matías ROSSI FULL TIME SPORTS TOYOTA +52.908 20 85 Guilherme SALAS KTF RACING CHEVROLET +53.881 21 19 Felipe MASSA LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET +55.381 22 28 Enzo ELIAS CROWN RACING TOYOTA +55.815 23 6 Tony KANAAN TEXACO RACING TOYOTA +56.954 24 101 Gianluca PETECOF FULL TIME SPORTS TOYOTA +1:04.760 25 51 Átila ABREU POLE MOTORSPORT CHEVROLET +1:06.712 26 121 Felipe BAPTISTA KTF RACING CHEVROLET +1:07.080 27 37 Raphael TEIXEIRA SCUDERIA CJ TOYOTA + 1 volta 28 8 Rafael SUZUKI POLE MOTORSPORT CHEVROLET + 5 voltas 29 11 Gaetano di MAURO HOTCAR CHEVROLET Abandonou 30 0 Cacá BUENO KTF SPORTS CHEVROLET Abandonou 31 88 Felipe FRAGA BLAU MOTORSPORT CHEVROLET Abandonou

Veja como foi

