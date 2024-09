Nova, tão nova, liderança na Stock Car Pro Series! Após a etapa do Velopark, no sul do país, Felipe Baptista voltou ao primeiro lugar da tabela da principal categoria do país.

Com uma vitória no domingo e um segundo lugar na corrida sprint, Baptista 'roubou' de Felipe Massa o P1, abrindo uma vantagem de 20 pontos entre eles. Agora, o piloto da Texaco Racing soma 675 pontos contra 655 do representante da TMG.

Logo atrás está Júlio Campos com 595 tentos, Dudu Barrichello - que agora é o quarto - com 594 e, encerrando os cinco primeiros colocados, Ricardo Zonta com 563.

Classificação

Pos. # Piloto Equipe Carro Pontos 1 121 Felipe Baptista Crown Racing Corolla 675 2 91 Eduardo Barrichello Mobil Ale Corolla 606 3 4 Julio Campos Pole Motorsport Cruze 600 4 19 Felipe Massa TMG Racing Cruze 581 5 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 563 6 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 559 7 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Cruze 542 8 8 Rafael Suzuki TMG Racing Cruze 517 9 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 497 10 28 Enzo Elias Crown Racing Corolla 468 11 111 Rubens Barrichello Mobil Ale Corolla 467 12 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 453 13 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 432 14 33 Nelson Piquet Jr Cavaleiro Sports Cruze 411 15 88 Felipe Fraga Blau Motorsport Cruze 409 16 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 400 17 85 Guilherme Salas KTF Racing Cruze 389 18 11 Gaetano Di Mauro Cavaleiro Sports Cruze 386 19 51 Atila Abreu Pole Motorsport Cruze 381 20 81 Arthur Leist Full Time Sports Corolla 371 21 12 Lucas Foresti A Mattheis Vogel Cruze 366 22 101 Gianluca Petecof Full Time Sports Corolla 312 23 0 Caca Bueno KTF Sports Cruze 287 24 120 Vitor Baptista . Corolla 265 25 38 Zezinho Muggiati KTF Racing Cruze 255 26 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 220 27 95 Lucas Kohl Woking Garra Racing Cruze 147 28 80 Marcos Gomes KTF Sports Cruze 94 29 35 Gabriel Robe Woking Garra Racing Cruze 93 30 99 Luan Lopes . Corolla 16 31 37 Raphael Teixeira . Cruze 7

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!